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16:39 (мск), источник: ТАСС

Матыцин назвал Нурмагомедова выдающимся борцом современности

ТАСС, 25 октября. Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов является величайшим борцом нашего времени. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

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В субботу Нурмагомедов победил удушающим приемом во втором раунде американца Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC. После боя 32-летний россиянин объявил о завершении карьеры, объяснив это желанием быть ближе к родным.

«Поздравляю Хабиба Нурмагомедова с уверенной победой, — сказал Матыцин. — Конечно, сейчас многие сожалеют из-за решения Хабиба завершить карьеру, но он объяснил, почему больше не хочет участвовать в поединках, и мы с уважением относимся к его решению».

Нурмагомедов является непобежденным чемпионом, на его счету 29 боев в ММА, в каждом из которых он одержал победу. «Хабиб — выдающийся борец нашего времени, выигравший все свои 29 боев в ММА, уверен, что спорт в любом случае останется частью жизни нашего прославленного бойца. Мы благодарны Хабибу за яркую спортивную карьеру. Его воля к победе, вера в свои силы, спортивное мастерство и, конечно, патриотизм и гордость за свою семью являются примером для миллионов людей», — добавил министр спорта.

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