Матыцин назвал Нурмагомедова выдающимся борцом современности

В субботу Нурмагомедов победил удушающим приемом во втором раунде американца Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC. После боя 32-летний россиянин объявил о завершении карьеры, объяснив это желанием быть ближе к родным.
«Поздравляю Хабиба Нурмагомедова с уверенной победой, — сказал Матыцин. — Конечно, сейчас многие сожалеют из-за решения Хабиба завершить карьеру, но он объяснил, почему больше не хочет участвовать в поединках, и мы с уважением относимся к его решению».
Нурмагомедов является непобежденным чемпионом, на его счету 29 боев в ММА, в каждом из которых он одержал победу. «Хабиб — выдающийся борец нашего времени, выигравший все свои 29 боев в ММА, уверен, что спорт в любом случае останется частью жизни нашего прославленного бойца. Мы благодарны Хабибу за яркую спортивную карьеру. Его воля к победе, вера в свои силы, спортивное мастерство и, конечно, патриотизм и гордость за свою семью являются примером для миллионов людей», — добавил министр спорта.