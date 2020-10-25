Матыцин назвал Нурмагомедова выдающимся борцом современности

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В субботу Нурмагомедов победил удушающим приемом во втором раунде американца Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC. После боя 32-летний россиянин объявил о завершении карьеры, объяснив это желанием быть ближе к родным.

«Поздравляю Хабиба Нурмагомедова с уверенной победой, — сказал Матыцин. — Конечно, сейчас многие сожалеют из-за решения Хабиба завершить карьеру, но он объяснил, почему больше не хочет участвовать в поединках, и мы с уважением относимся к его решению».