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17:47 (мск), источник: ТАСС

Путин поздравил Нурмагомедова с победой

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по телефону поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой в субботнем бою, сообщил в воскресенье журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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В субботу Нурмагомедов выиграл у американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. По окончании боя Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Всего на счету 32-летнего россиянина 29 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

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