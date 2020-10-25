Путин поздравил Нурмагомедова с победой
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по телефону поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой в субботнем бою, сообщил в воскресенье журналистам
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по телефону поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой в субботнем бою, сообщил в воскресенье журналистам
В субботу Нурмагомедов выиграл у американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. По окончании боя Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.
Всего на счету 32-летнего россиянина 29 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.