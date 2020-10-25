Александр Емельяненко: Хабиб — хороший боец, но назвать величайшим в UFC его нельзя

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«Раз Хабиб обещал матери больше не драться, возможно, и правда уйдёт. Нурмагомедов уже выиграл и несколько раз защитил пояс, всем доказав, что он не просто чемпион. Конечно, назвать величайшим бойцом UFC его нельзя. Там ведь были и те, кто держал пояса в нескольких категориях, и те, кто отстаивал титулы в тяжёлом весе. Хабиб Нурмагомедов — просто хороший боец.

Фоторепортаж Лучшие кадры карьеры Хабиба Нурмагомедова

Я бы на его месте не торопился, хорошо всё обдумал, поговорил дома с матерью. Хотя бы дотянуть до 30 боёв, ещё раз отстоять титул. Мне кажется, он очень рано заявил об уходе. Может, не уйдёт и ещё подерётся. Это ведь было сказано сгоряча. Соперников у Нурмагомедова в его весе нет. Он ещё молодой. Хабиб ещё много раз может отстоять свой титул. Очень многие бойцы уходили из спорта и возвращались. Даже Фёдор заявлял, что больше не будет выступать, но всё равно потом дрался.