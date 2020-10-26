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12:04 (мск), источник: Sport24

Тренер Гейджи: Когда поединок кончился, не испытывал к Хабибу ничего, кроме уважения

Тревор Уитман, тренер бойца ММА Джастина Гейджи, прокомментировал поражение американца от россиянина Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 254.

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«Все шло по плану, Джастин попадал хорошие лоу-кики в первом раунде, они были суперэффективными. Но это высочайший уровень, поэтому каждая ошибка может стоить дорого. После первого раунда я думал, что мы можем выиграть бой. Когда поединок кончился, я не испытывал ничего, кроме уважения к Хабибу. Это честь — встретиться с кем-то его уровня», — сказал Уитман в интервью корреспонденту Sport24 Ярославу Степанову.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, Нурмагомедов победил Гейджи удушающим приемом во второй раунд и в третий раз защитил свой чемпионский пояс. После боя Хабиб объявил о завершении карьеры.

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