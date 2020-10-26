Тренер Гейджи: Когда поединок кончился, не испытывал к Хабибу ничего, кроме уважения
Тревор Уитман, тренер бойца ММА Джастина Гейджи, прокомментировал поражение американца от россиянина Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 254.
Тревор Уитман, тренер бойца ММА Джастина Гейджи, прокомментировал поражение американца от россиянина Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 254.
«Все шло по плану, Джастин попадал хорошие
Напомним, Нурмагомедов победил Гейджи удушающим приемом во второй раунд и в третий раз защитил свой чемпионский пояс. После боя Хабиб объявил о завершении карьеры.