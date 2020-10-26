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27Лучшие кадры карьеры Хабиба Нурмагомедова
15:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Фергюсон — Нурмагомедову: Скоро увидимся, тупица

Американский боец MMA Тони Фергюсон обратился к чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, после того как тот победил Джастина Гэтжи в поединке, состоявшемся в минувшие выходные.

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фотографий
28
фотографий
28
фотографий

Фергюсон опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» фото с совместной пресс-конференции с Нурмагомедовым. Напомним, бой Хабиб — Фергюсон пять раз срывался по различным причинам.

«Скоро увидимся, тупица», — подписал он фото.

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Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Нурмагомедов в третий раз защитил титул. В предыдущих двух поединках он досрочно победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона промоушена Дастина Порье.

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