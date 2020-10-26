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27Лучшие кадры карьеры Хабиба Нурмагомедова
17:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Появились уникальные кадры подготовки Нурмагомедова к бою с Гэтжи

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Команда Хабиба Нурмагомедова на его YouTube-канале опубликовала ролик о последних днях подготовки россиянина к бою против американца Джастина Гэтжи.

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8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Поединок спортсменов состоялся в субботу на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Нурмагомедов выиграл удушающим приемом во втором раунде, после чего объявил о завершении карьеры.

Опубликованное видео длится около 14 минут. В нем, например, представлены кадры весогонки Нурмагомедова, который рассказывает о своих тренировках и жесткой диете.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также демонстрируется, как россиянин посещает специальные мероприятия UFC, получает и проверяет официальную экипировку, встречается со своим другом Даниэлем Кормье и с командой российского тяжеловеса Александра Волкова.

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