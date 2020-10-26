Появились уникальные кадры подготовки Нурмагомедова к бою с Гэтжи

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

Поединок спортсменов состоялся в субботу на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Нурмагомедов выиграл удушающим приемом во втором раунде, после чего объявил о завершении карьеры.

Опубликованное видео длится около 14 минут. В нем, например, представлены кадры весогонки Нурмагомедова, который рассказывает о своих тренировках и жесткой диете.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/XBH-i9J5ikQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.