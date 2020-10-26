Появились уникальные кадры подготовки Нурмагомедова к бою с Гэтжи
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Команда Хабиба Нурмагомедова на его
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Команда Хабиба Нурмагомедова на его
Поединок спортсменов состоялся в субботу на «Бойцовском острове» в
Опубликованное видео длится около 14 минут. В нем, например, представлены кадры весогонки Нурмагомедова, который рассказывает о своих тренировках и жесткой диете.
Также демонстрируется, как россиянин посещает специальные мероприятия UFC, получает и проверяет официальную экипировку, встречается со своим другом Даниэлем Кормье и с командой российского тяжеловеса Александра Волкова.