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18:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер рассказал о страхе Нурмагомедова

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Американский тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал об одном из страхов россиянина.

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Источник: Спорт РИА Новости

В интервью Submission Radio специалист вспомнил историю восьмилетней давности, когда Нурмагомедов только начинал выступать в UFC и проводил первые тренировки в Американской академии кикбоксинга (AKA) под руководством Мендеса.

«Он ведь жил в России, и ему было очень сложно перестраиваться в Сан-Хосе. Это очень-очень дорого, а Хабиб тогда отнюдь не был богатым. Он с трудом выживал, поэтому, когда перешел к нам, искал людей, у которых мог бы остановиться. Тогда его приютила в своем доме Кэролин Уэбстер — прекрасная дама, один из лучших тренеров по борьбе в мире. Вы будете смеяться, но Хабиб до смерти испугался нескольких маленьких собак, которые жили у нее», — сказал Мендес.

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Лучшие кадры карьеры Хабиба Нурмагомедова

Тренер вспомнил, что Нурмагомедов даже прогнал питомцев на улицу, а свои перчатки и другие вещи развесил сушиться повсюду, в том числе на деревьях. «Помню, как Кэролин позвонила мне: “Эм… Не знаю, как тебе сказать, но Хабиб выселил моих собачек, хотя они должны жить в доме”. Я спросил у него, что творится. Он ответил, что боится собак и ничего не может с этим поделать», — со смехом заключил Мендес, добавив, что ситуацию удалось урегулировать.

За свою профессиональную карьеру Нурмагомедов выиграл все 29 боев и завоевал чемпионский пояс UFC в легком весе. В субботу после победы над американцем Джастином Гэтжи россиянин заявил, что уходит из спорта.

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