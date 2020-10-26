Тренер рассказал о страхе Нурмагомедова

В интервью Submission Radio специалист вспомнил историю восьмилетней давности, когда Нурмагомедов только начинал выступать в UFC и проводил первые тренировки в Американской академии кикбоксинга (AKA) под руководством Мендеса.

«Он ведь жил в России, и ему было очень сложно перестраиваться в Сан-Хосе. Это очень-очень дорого, а Хабиб тогда отнюдь не был богатым. Он с трудом выживал, поэтому, когда перешел к нам, искал людей, у которых мог бы остановиться. Тогда его приютила в своем доме Кэролин Уэбстер — прекрасная дама, один из лучших тренеров по борьбе в мире. Вы будете смеяться, но Хабиб до смерти испугался нескольких маленьких собак, которые жили у нее», — сказал Мендес.

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Тренер вспомнил, что Нурмагомедов даже прогнал питомцев на улицу, а свои перчатки и другие вещи развесил сушиться повсюду, в том числе на деревьях. «Помню, как Кэролин позвонила мне: “Эм… Не знаю, как тебе сказать, но Хабиб выселил моих собачек, хотя они должны жить в доме”. Я спросил у него, что творится. Он ответил, что боится собак и ничего не может с этим поделать», — со смехом заключил Мендес, добавив, что ситуацию удалось урегулировать.