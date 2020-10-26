Тренер рассказал о страхе Нурмагомедова
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Американский тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал об одном из страхов россиянина.
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Американский тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал об одном из страхов россиянина.
В интервью Submission Radio специалист вспомнил историю восьмилетней давности, когда Нурмагомедов только начинал выступать в UFC и проводил первые тренировки в Американской академии кикбоксинга (AKA) под руководством Мендеса.
«Он ведь жил в России, и ему было очень сложно перестраиваться в
Тренер вспомнил, что Нурмагомедов даже прогнал питомцев на улицу, а свои перчатки и другие вещи развесил сушиться повсюду, в том числе на деревьях. «Помню, как Кэролин позвонила мне: “Эм… Не знаю, как тебе сказать, но Хабиб выселил моих собачек, хотя они должны жить в доме”. Я спросил у него, что творится. Он ответил, что боится собак и ничего не может с этим поделать», — со смехом заключил Мендес, добавив, что ситуацию удалось урегулировать.
За свою профессиональную карьеру Нурмагомедов выиграл все 29 боев и завоевал чемпионский пояс UFC в легком весе. В субботу после победы над американцем Джастином Гэтжи россиянин заявил, что уходит из спорта.