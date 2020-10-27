Хабиб обратился с благодарностью к наследному принцу Дубая
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поблагодарил наследного принца Дубая Хамдана ибн Мохаммеда Аль Мактума за возможность проводить качественные тренировки.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поблагодарил наследного принца Дубая Хамдана ибн Мохаммеда Аль Мактума за возможность проводить качественные тренировки.
«Большое спасибо за все, Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум. Все эти годы в спорткомплексе NAD AL SHEBA были невероятными. Вся наша команда благодарна тебе», — написал Нурмагомедов в инстаграме.
В субботу, 24 октября, на «Бойцовском острове» в