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10:08 (мск), источник: Sport24

Хабиб обратился с благодарностью к наследному принцу Дубая

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поблагодарил наследного принца Дубая Хамдана ибн Мохаммеда Аль Мактума за возможность проводить качественные тренировки.

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«Большое спасибо за все, Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум. Все эти годы в спорткомплексе NAD AL SHEBA были невероятными. Вся наша команда благодарна тебе», — написал Нурмагомедов в инстаграме.

В субботу, 24 октября, на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся турнир UFC 254. В главном бою вечера Нурмагомедов удушающим приемом во 2-м раунде победил американца Джастина Гейджи и в третий раз защитил титул чемпиона в легком весе, после чего объявил о завершении карьеры. Хабиб одержал 29-ю победу в 29 боях в смешанных единоборствах.

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