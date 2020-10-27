Хабиб обратился с благодарностью к наследному принцу Дубая

«Большое спасибо за все, Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум. Все эти годы в спорткомплексе NAD AL SHEBA были невероятными. Вся наша команда благодарна тебе», — написал Нурмагомедов в инстаграме.

В субботу, 24 октября, на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся турнир UFC 254. В главном бою вечера Нурмагомедов удушающим приемом во 2-м раунде победил американца Джастина Гейджи и в третий раз защитил титул чемпиона в легком весе, после чего объявил о завершении карьеры. Хабиб одержал 29-ю победу в 29 боях в смешанных единоборствах.