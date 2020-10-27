Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Северсталь
Футбол. Еврокубки
20:55
Локомотив
Бавария
Футбол. Еврокубки
20:55
Шахтер Д
Интер
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия М
Реал
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
23:00
Марсель
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
23:00
Ливерпуль
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
23:00
Аталанта
Аякс
Футбол. Зарубежный
26.10
Бернли
Тоттенхэм Хотспур
01
Футбол. Зарубежный
26.10
Леванте
Сельта
11
Футбол. Зарубежный
26.10
Милан
Рома
33
Футбол. Зарубежный
26.10
Байер
Аугсбург
31
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» сыграл вничью с клубом «Ред Булл Зальцбург» в ЛЧ
10Ничья ЦСКА с «Вольфсбергом»
10:22 (мск), источник: ТАСС

Джонс заявил, что звание величайшего бойца UFC принадлежит ему, а не Нурмагомедову

ТАСС, 27 октября. Лидер рейтинга бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовой категории американец Джон Джонс заявил, что является величайшим бойцом промоушена. Комментарий Джонса приводит портал MMA Fighting.

Наверх
28
фотографий
28
фотографий
28
фотографий

«Я обращаюсь ко всем поклонникам Хабиба, я 15 раз отстаивал чемпионский пояс против четырех Нурмагомедова, и вы рассуждаете о том, кто лучший боец в истории? Единственный человек, который может вернуться и оспорить мой рекорд и то, что я сделал в UFC, — это, возможно, Жорж Сен-Пьер», — сказал Джонс.

В субботу Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. По окончании поединка Нурмагомедов объявил, что это был его последний бой в UFC, и сказал, что хотел бы занять первое место в обновленной версии рейтинга лучших бойцов организации. В данный момент он располагается на второй строчке.

Джонс после поединка заявил, что готов уступить первое место в рейтинге Нурмагомедову до тех пор, пока не вернет себе чемпионский пояс.

В послужном списке 32-летнего Нурмагомедова 29 побед (18 — досрочно) и ни одного поражения. 33-летний Джонс одержал 26 побед и потерпел одно поражение.

 О хорошем кассовом чеке на таком уровне популярности, наверное, забывать не стоит
"Когда вы выходите против меня, вы пытаетесь вытащить еду изо рта у моего ребенка"
Как «Локомотиву» не опозориться в матче с «Баварией»
ЦСКА разгромил «Арсенал» и вышел на второе место в РПЛ
Победы Устюгова на Олимпиадах в Сочи и Ванкувере аннулированы
Российские клубы против топ-команд в ЛЧ: главные ставки дня
Златану точно 39? Ибрагимович готов привести «Милан» к скудетто
Павел Мамаев: Слуцкий для меня — пустое место, не уважаю его
«Это что, юношеская лига УЕФА?» Лучшие мемы про класико
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь