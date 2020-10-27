Джонс заявил, что звание величайшего бойца UFC принадлежит ему, а не Нурмагомедову

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«Я обращаюсь ко всем поклонникам Хабиба, я 15 раз отстаивал чемпионский пояс против четырех Нурмагомедова, и вы рассуждаете о том, кто лучший боец в истории? Единственный человек, который может вернуться и оспорить мой рекорд и то, что я сделал в UFC, — это, возможно, Жорж Сен-Пьер», — сказал Джонс.

В субботу Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. По окончании поединка Нурмагомедов объявил, что это был его последний бой в UFC, и сказал, что хотел бы занять первое место в обновленной версии рейтинга лучших бойцов организации. В данный момент он располагается на второй строчке.

Джонс после поединка заявил, что готов уступить первое место в рейтинге Нурмагомедову до тех пор, пока не вернет себе чемпионский пояс.