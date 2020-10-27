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13:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Кремле прокомментировали информацию о встрече Путина с Нурмагомедовым

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин собирается встретиться с бойцом Хабибом Нурмагомедовым, точных дат пока нет.

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28
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Ранее президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой в бою с американцем Джастином Гэтжи.

«Действительно, президент сказал, что обязательно, когда и сам Хабиб отдохнет, и когда ситуация эпидемиологическая … успокоится, они обязательно встретятся», — ответил Песков на просьбу журналистов подтвердить данные о том, что президент пригласил спортсмена в Кремль для общения.

В субботу Нурмагомедов удушающим приемом победил американца Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC. Сразу после поединка 32-летний россиянин заявил, что это был его последний бой в UFC. На счету Нурмагомедова в смешанных единоборствах 29 побед в 29 боях.

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