В Кремле прокомментировали информацию о встрече Путина с Нурмагомедовым

28 фотографий 28 фотографий 28 фотографий

Ранее президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой в бою с американцем Джастином Гэтжи.

«Действительно, президент сказал, что обязательно, когда и сам Хабиб отдохнет, и когда ситуация эпидемиологическая … успокоится, они обязательно встретятся», — ответил Песков на просьбу журналистов подтвердить данные о том, что президент пригласил спортсмена в Кремль для общения.

В субботу Нурмагомедов удушающим приемом победил американца Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC. Сразу после поединка 32-летний россиянин заявил, что это был его последний бой в UFC. На счету Нурмагомедова в смешанных единоборствах 29 побед в 29 боях.