Мир Хабиба

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов ушел непобежденным. Он завершил карьеру после третьей защиты титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, одержав 29-ю подряд победу — на этот раз над американцем Джастином Гейджи. Эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы: к Нурмагомедову, и без того одному из самых популярных бойцов, вмиг оказалось приковано внимание фанатов по всему миру. Так же пристально, но уже на постоянной основе следят за ним только в родном Дагестане. Там настоящий культ Хабиба и единоборств. Бойца знают в лицо и дорожат тем, что знакомы с ним, пусть и через дальних родственников или друзей чьих-то друзей. На каждом шагу в республике и залы, где тренируются юные спортсмены, которые мечтают стать похожими на Нурмагомедова. Чем живет Дагестан, родина одного из сильнейших бойцов современности — в галерее «Ленты.ру».