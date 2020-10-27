Хабиб: Я сделал достаточно в ММА, чтобы считаться лучшим

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24 октября Хабиб победил во втором раунде удушающим приемом американца Джастина Гейджи на турнире UFC 254 в Абу-Даби и в третий раз защитил титул чемпиона в легком весе. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На счету Нурмагомедова в смешанных единоборствах 29 побед в 29 боях.

«Я думаю, люди по-разному отреагировали на уход. Дэйна [Уайт] по-другому отреагировал: конечно, он хочет, чтобы я дрался, чтобы выступал, они на этом деньги зарабатывают. Я и сам тоже могу, самый пик моей карьеры, следующая защита была бы за очень большие деньги.

Я счастлив, что принял такое решение. Считаю, это самое подходящее время, чтобы уйти. На пике уйти не каждый может. Но я знаю, что через год, два, три, через пять лет мне придется принимать такое решение. И я сделал достаточно в этом спорте, чтобы считаться лучшим. Сегодня они поставили меня на первое место рейтинга лучших вне зависимости от весовых категорий. Так что миссия выполнена. Что там дальше делать? Деньги зарабатывать? В другом месте заработаем.