Хабиб: Я сделал достаточно в ММА, чтобы считаться лучшим
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов по прилету в Дагестан прокомментировал свое решение завершить карьеру.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов по прилету в Дагестан прокомментировал свое решение завершить карьеру.
24 октября Хабиб победил во втором раунде удушающим приемом американца Джастина Гейджи на турнире UFC 254 в
«Я думаю, люди
Я счастлив, что принял такое решение. Считаю, это самое подходящее время, чтобы уйти. На пике уйти не каждый может. Но я знаю, что через год, два, три, через пять лет мне придется принимать такое решение. И я сделал достаточно в этом спорте, чтобы считаться лучшим. Сегодня они поставили меня на первое место рейтинга лучших вне зависимости от весовых категорий. Так что миссия выполнена. Что там дальше делать? Деньги зарабатывать? В другом месте заработаем.
Ближайшие планы? Отдохнуть, осмыслить все. Жизнь продолжается, наш клуб движется дальше, у нас Ислам Махачев дерется 14 ноября в главном бое вечера в