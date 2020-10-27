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15:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Более 2 миллионов жителей России посмотрели бой Нурмагомедова и Гэтжи

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Более 2 миллионов жителей крупных городов России посмотрели трансляцию боя Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи, следует из данных компании Mediascope, которая измеряет телевизионную аудиторию и рекламу.

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8
фотографий
8
фотографий

В субботу Нурмагомедов в Абу-Даби победил американца Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC. Поединок, после которого 32-летний россиянин заявил, что это был его последний бой в UFC, в РФ транслировался в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ.

Согласно данным, которые имеются в распоряжении РИА Новости, аудитория трансляции по городам России с населением более 100 тысяч человек составила 2 миллиона 59 тысяч зрителей. Рейтинг трансляции — 2,9%, доля аудитории — 12,8%. При этом в январе-сентябре текущего года РЕН ТВ в крупных городах в сутки смотрели в среднем 517,5 тысячи человек, среднесуточный рейтинг канала за этот период составил 0,7%, доля — 4,8%.

Аудитория — среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в тысячах. Рейтинг — среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). Доля аудитории — среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории. Целевая аудитория — 4+. Учитывался домашний и дачный просмотр.

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