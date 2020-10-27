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17:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Хабиб объявил, что поднялся на первое место в сводном рейтинге UFC вне зависимости от веса

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов объявил, что отныне именно он занимает первое место в сводном рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

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27
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«Это была работа всей моей жизни, я ничего не получил легко, и ничего мне не далось просто так. Упорный труд, надежда на Аллаха и терпение — вот три качества, которые мне помогли прийти к успеху, и, конечно же, постоянный контроль и советы отца, который вложил в меня очень много времени и труда», — написал он в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с обновлённой версией рейтинга.

Во время загрузки произошла ошибка.

На официальном сайте UFC новая версия рейтинга в настоящий момент недоступна.

RUPTLY

В предыдущей версии рейтинга Нурмагомедов занимает второе место, уступая Джону Джонсу.

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