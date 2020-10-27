Хабиб объявил, что поднялся на первое место в сводном рейтинге UFC вне зависимости от веса

«Это была работа всей моей жизни, я ничего не получил легко, и ничего мне не далось просто так. Упорный труд, надежда на Аллаха и терпение — вот три качества, которые мне помогли прийти к успеху, и, конечно же, постоянный контроль и советы отца, который вложил в меня очень много времени и труда», — написал он в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с обновлённой версией рейтинга.