Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Локомотив
Бавария
Футбол. Еврокубки
20:55
Шахтер Д
Интер
Хоккей. КХЛ
2-й период
Спартак
Северсталь
22
Хоккей. КХЛ
перерыв
Ак Барс
Нефтехимик
22
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия М
Реал
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
23:00
Марсель
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
23:00
Ливерпуль
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
23:00
Аталанта
Аякс
Все события
Фоторепортажи
27Лучшие кадры карьеры Хабиба Нурмагомедова
8«Локомотив» сыграл вничью с клубом «Ред Булл Зальцбург» в ЛЧ
18:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Нурмагомедов признался в желании сняться с боя против Гейджи

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов признался в желании сняться с боя против американца Джастина Гейджи. Об этом он сообщил на пресс-конференции с журналистами в Дагестане.

Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Нурмагомедов рассказал, что после прилета в Абу-Даби он две недели болел и провел в больнице почти неделю. «Мы думали сняться. Начал тренироваться и палец сломал на ноге. Очень тяжелый лагерь был, но тренировки и терпение принесли свои плоды», — заявил он.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее 27 октября Нурмагомедов показал фото перелома пальца ноги, который он получил накануне поединка с Гейджи. На рентгеновском снимке видны последствия травмы. До этого президент UFC Дэйна Уайт признался, что знал о травме спортсмена. Он отметил, что UFC повезло, что бой состоялся.

RUPTLY

24 октября Нурмагомедов досрочно завершил схватку с Гейджи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После боя он объявил, что завершает карьеру в MMA.

В активе Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках.

Читайте также
 «Самая сексуальная спортсменка» попозировала в обтягивающих шортах
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
Хабиба наконец-то признали лучшим бойцом в мире. Не поздно ли
Новую звезду Тутберидзе сравнивают с Медведевой. Петросян круче
Судьи тянут «Спартак» за уши после угроз? Разбор судейства РПЛ
Российские клубы против топ-команд в ЛЧ: главные ставки дня
Сезон охоты. Российский биатлон лишили золота Устюгова
«Будет сложно». Взгляд из Англии на матч «Краснодар» — «Челси»
Гол обводящим ударом со штрафного признан лучшим в туре АПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь