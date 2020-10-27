Нурмагомедов признался в желании сняться с боя против Гейджи

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Нурмагомедов рассказал, что после прилета в Абу-Даби он две недели болел и провел в больнице почти неделю. «Мы думали сняться. Начал тренироваться и палец сломал на ноге. Очень тяжелый лагерь был, но тренировки и терпение принесли свои плоды», — заявил он.

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Ранее 27 октября Нурмагомедов показал фото перелома пальца ноги, который он получил накануне поединка с Гейджи. На рентгеновском снимке видны последствия травмы. До этого президент UFC Дэйна Уайт признался, что знал о травме спортсмена. Он отметил, что UFC повезло, что бой состоялся.

24 октября Нурмагомедов досрочно завершил схватку с Гейджи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После боя он объявил, что завершает карьеру в MMA.