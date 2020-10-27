Россиянка Джоджуа может пропустить до полугода в UFC по медицинским показателям

Турнир UFC 254 прошел 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Джоджуа проиграла американке Миранде Маверик после того, так судья остановил бой в первом раунде из-за тяжелого рассечения носа у россиянки. Ранее ТАСС сообщили в UFC, что перелома удалось избежать.

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По информации портала, Джоджуа будет допущена к боям через 60 дней в случае, если осмотр ЛОР-врача не покажет отклонений.

Джоджуа 25 лет, на ее счету восемь побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.