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19:33 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Джоджуа может пропустить до полугода в UFC по медицинским показателям

ТАСС, 27 октября. Россиянка Лиана Джоджуа может пропустить до полугода из-за повреждений, полученных во время поединка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254. Об этом сообщает портал MMA Fighting со ссылкой на заявление Ассоциации боксерских комиссий.

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Турнир UFC 254 прошел 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Джоджуа проиграла американке Миранде Маверик после того, так судья остановил бой в первом раунде из-за тяжелого рассечения носа у россиянки. Ранее ТАСС сообщили в UFC, что перелома удалось избежать.

Во время загрузки произошла ошибка.

По информации портала, Джоджуа будет допущена к боям через 60 дней в случае, если осмотр ЛОР-врача не покажет отклонений.

Джоджуа 25 лет, на ее счету восемь побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.

Участники главного боя турнира, обладатель пояса UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гэтжи, пропустят по семь дней. Россиянин победил удушающим приемом во втором раунде и после боя объявил о завершении карьеры. Всего на счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

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