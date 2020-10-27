Россиянка Джоджуа может пропустить до полугода в UFC по медицинским показателям
ТАСС, 27 октября. Россиянка Лиана Джоджуа может пропустить до полугода
ТАСС, 27 октября. Россиянка Лиана Джоджуа может пропустить до полугода
Турнир UFC 254 прошел 24 октября на «Бойцовском острове» в
По информации портала, Джоджуа будет допущена к боям через 60 дней в случае, если осмотр
Джоджуа 25 лет, на ее счету восемь побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.
Участники главного боя турнира, обладатель пояса UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гэтжи, пропустят по семь дней. Россиянин победил удушающим приемом во втором раунде и после боя объявил о завершении карьеры. Всего на счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.