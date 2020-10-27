Хабиба наконец-то признали лучшим бойцом в мире! Не поздно ли?

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Россиянин Хабиб Нурмагомедов объявлен лучшим бойцом UFC вне весовых категорий, сместив с вершины американца Джона Джонса. Хабиб пришёл к этому, доминантно победив в минувшую субботу Джастина Гэтжи в главном бою события UFC 254, защитив тем самым свой титул чемпиона организации в лёгком весе и сохранив ноль в графе поражений своего послужного списка.

Вообще, звания, присуждаемые по каким-то иным критериям, кроме непосредственного завоевания в честном бою, всегда будут вызывать споры. Но тут дело особое. Престижный титул лучшего вообще на планете по определению не может быть разыгран на ринге/в клетке чисто по техническим причинам. Не выпускать же мухача против супертяжа?

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Сам термин происходит из бокса и связан с именем легендарного Шугар Рэя Робинсона. Так его нарекли спортивные корреспонденты, признав за чемпионом в полусреднем и среднем весах звание лучшего боксёра планеты, несмотря на наличие обладателей поясов в других категориях. Из бокса термин перешёл в стремительно набирающие обороты «бои без правил» — ММА. Несмотря на его достаточную спорность, а может быть и благодаря ей, звание пользуется популярностью среди болельщиков и оказывает определённое влияние на сам спорт.

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Предстоящая «смена караула» будет 10-й, с тех пор, как лидирующая промоутерская организация стала публиковать этот рейтинг в 2013 году. Дагестанский боец станет лишь шестым обладателем звания — и первым россиянином, удостоенным его. Многие весомые медийные организации уже провозгласили Хабиба лучшим, однако лишь сегодня это будет сделано официально непосредственно организатором боёв.



Споры о справедливости такого решения начались с того момента, как президент промоушена Дана Уайт заявил о награждении им Хабиба. Масла в огонь подлил действующий на тот момент обладатель сего звания. Сперва, после победы Хабиба, Джонс весьма трогательно поздравил его с победой и сказал, что уступает звание лучшего Хабибу до своей первой победы в тяжеловесном дивизионе. Но очень быстро он дал обратный ход и развязал ожесточённую перепалку в социальных сетях, перевесив по активности в «Твиттере» даже Дональда Трампа. Впрочем, такая резкая смена позиций может озадачить лишь тех, кто незнаком с персоной Джонса и не следил за его высказываниями на протяжении карьеры.

По части самовлюблённости с ним может поспорить не каждая оперная дива. Себя, любимого, Костяной никогда не уставал хвалить. Даже неофициальная передача титула — из этой же песни. Мол, пожаловал мантию со своего царского плеча, из милости — пусть пока поносит, мне не жалко. Но тот факт, что это готова сделать организация, такого самопромоутера, как Джонс, не может устраивать по определению.

В общем, болельщики смешанных единоборств обеспечены темой для споров минимум на неделю. Мы же попробуем определить, кто из бойцов более заслуживает высокого звания, руководствуясь объективными критериями.

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Статистика/достижения

Начнём с самого неоспоримого. Здесь бойцы во многом схожи. 33-летний Джонс имеет в послужном списке 28 боёв, из которых выиграл 26, проиграл 1, а ещё один бой был признан несостоявшимся. 32-летний россиянин заходил в клетку 29 раз — и каждый раз выходил оттуда победителем. Костяной одержал 10 побед нокаутом, 6-сабмишеном и 10-по решению судей, а поражение получил по дисквалификации. Орёл нокаутировал оппонентов 8 раз, добивался сдачи -11, а в 10 случаях получал победу от судей. Оба выступают в смешанных единоборствах с 2008 года.



Казалось бы, почти зеркальное сходство, а безупречная репутация Хабиба, пожалуй, даже даёт ему преимущество. Но тут следует помнить о паре весьма важных факторов (один из которых усиленно педалируется Джонсом). Из 28 боёв Костяного за карьеру 22 он провёл под эгидой UFC. На счету Орла 13 выступлений в октагоне. При всём уважении, промоушены России и постсоветского пространства и UFC — это, как говорится, две большие разницы.

Преимущество Джонса по участию в титульных боях UFC ещё более подавляющее. Хабиб завоевал титул чемпиона в лёгком весе в 2018 году, и более чем за два года провёл три успешные защиты. Джонс заработал пояс полутяжа в 2011-м и с тех пор участвовал в 14 (!) титульных боях.

15 в общем зачёте, и 14 по официальной статистике (один из боёв был признан несостоявшимся) — здесь он уступает только Рэнди Кутюру и Жоржу Сен-Пьеру, превосходя их по количеству побед за чемпионство. Джонс также 6 раз брал послематчевые бонусы за «выступление вечера», Хабиб — только дважды.



Но эти факторы основательно перечёркиваются тем фактом, что Хабиб, несмотря на объявление об уходе, является обладателем чемпионского пояса. Джонс же сложил с себя чемпионские полномочия пару месяцев назад, решив искать новых лавров в тяжеловесном дивизионе. Что из этого выйдет, пока неизвестно. На этом основании первый раунд приходится объявить ничейным.

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Боевой стиль/мастерство

Здесь тоже наблюдается некоторое сходство, о чём свидетельствует статистика побед. Оба являются базовыми борцами, успешно применяющими ударную технику.



Но есть очень существенные различия. Нурмагомедов в первую очередь борец, причём ярко доминирующий. Его ударная техника — лишь вспомогательный компонент, призванный обеспечить ему необходимые условия для перевода боя в партер и достижения победы. Пришедший в ММА из боевого самбо, он обладает технически не очень совершенной, но сильной и весомой техникой ударов руками и небольшим набором киков (только самое необходимое — лоу-кик, летящее колено).



Джонс же является подлинным кошмаром для всех соперников в плане подготовки к нему. Возможно, чисто по технике он на данный момент самое яркое воплощение духа смешанных единоборств.

В юности игрок в американский футбол и борец (причём, что достаточно редко для американца и бойца ММА, довольно много занимавшийся греко-римским стилем), Джонс может перевести в тейкдаун любого и либо заломать там, либо забить в партере — или же успешно избежать перевода на канвас. В стойке его фантастически длинные конечности всегда давали ему ощутимое преимущество, и пользуется он ими с феноменальной чёткостью и быстротой.

Уверен, он со временем войдёт во все учебники как образец. Его арсенал киков не имеет равных. В корпус и голову он бьёт фронтальными киками, по ногам — боковыми. Его «косой кик» по коленям оппонентов, высмотренный им у Брюса Ли, несмотря на свою неоднозначность, является сильным и опасным оружием. А если брать тайский бокс как одно из базовых боевых искусств ММА, то Джонс действует коленями и локтями так разяще, что впору отправлять его в Бангкок, на легендарную арену Лумпхини. Второй раунд — за Джонсом.

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Доминирование над соперниками

Мало обладать отменной техникой, важно также то, как можешь её применять и какие дивиденды она тебе приносит. Сразу скажу, этот раунд Хабиб выигрывает буквально в одну калитку. Да, Джонс участвовал в гораздо большем количестве важных боёв на высшем уровне. И во многом из-за этого имел немало опасных моментов, а также пару спорных решений в свою пользу. В опасности он бывал не раз — Мачида его потрясал, Белфорт чуть руку с корнем не вырвал. По мнению многих зрителей и специалистов, в их первом бою Александр Густафссон заслуживал по меньшей мере ничьей, и он реально повредил Костяного.



Два последних боя Джонса особенно показательны. Сперва он победил Тиагу Сантоса по раздельному решению, впервые за карьеру уступив противнику судейскую карточку. А вот его победа по единогласному решению над Домиником Рейесом практически единогласно считается более чем сомнительной, хотя он и выравнял бой после мощного первоначального напора со стороны претендента.

Хабиб же, пожалуй, практически незнаком с тем, что это такое — быть в опасности. Несмотря на более простую технику, он буквально сминал и подавлял всех соперников. За всю карьеру в UFC он уступил, пожалуй, лишь пару раундов. Причём против бойцов любого стиля. Это тотальное доминирование — главная причина, по которой титул лучшего переходит именно к нему.

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Уровень оппозиции

Как показал первый раунд, здесь Джонс лидирует по определению. Да, Хабиб победил весьма качественных и опасных бойцов и сделал это с пугающей уверенностью. Но сам факт его участия в меньшем, чем Джонс, количестве боёв на высшем уровне работает против него. Конечно, на горе своим хейтерам он вчистую вынес всех претендентов на свой титул, а ранее — довольно стоящих соперников. Но пятикратная (!) отмена боёв против Фергюсона сильно вредит его наследию.



Когда Джон Джонс начал выступать в UFC, прошло около года после того, как знаковый боец Чак Лидделл сложил свои полномочия и полутяжёлый дивизион был одним из самых хаотичных и непредсказуемых. Один боец сменял другого, и практически никому не удавалось удержать пояс больше года. Грозный Рэмпейдж Джексон, парадоксальный Форрест Гриффин, крепкий Рашад Эванс, неуловимый (на тот момент) Лиото Мачида, опасный Сёгун Руа — такова чехарда обладателей пояса после Лидделла. Но Джонс, отобрав пояс у Сёгуна, затем защитил его против практически всей этой когорты (кроме ушедшего из спорта Гриффина) — и затем список его оппонентов смело можно назвать «Кто есть кто?». Конечно, у него бывали и проблемы, и спорные моменты, но лишал его титулов только один человек. И это — …

Человеческие качества

… сам Джонс.



При общем равенстве других показателей, важно задать вопрос — достойным ли человеком является атлет? Как он себя держит вне боевой арены? Как представляет свой спорт и свою страну?

Ярые фанаты Нурмагомедова могут сколько угодно превозносить своего кумира и его, якобы, безупречное поведение, но их солнце не без пятен. В последнее время всплыли факты не очень красивого поведения Орла, в дополнение к уже известным. Издевательство над униженными им же людьми, нападение на одного с бандой своих друзей, дебош после боя с Макгрегором…

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Но Джонс… По сравнению с ним Хабиб не Орёл, а чистый ангел. Костяной явно живёт в центре собственной вселенной и делает, что его левая пятка пожелает. Своё единственное поражение он получил по дисквалификации, за использование запрещённых приёмов. Количество наркотиков и допинга, на котором его только ловили, уместится как минимум в фармакологический том. Свои пояса он терял исключительно по своей вине, являясь эдаким Долоховым сообщества ММА — его разжалуют, сорвут погоны, а он раз за разом вновь выслужится.



Но не имей он ангела-хранителя в лице Уайта, сейчас бы оспаривал не звание лучшего бойца, а место на нарах. Одно ДТП, когда обдолбанный Джонс травмировал беременную женщину, а затем скрылся, могло бы пустить всю его жизнь под откос, будь он рядовым гражданином. Подтверждённое не раз использование им запрещённых препаратов тоже бросает тень на боевые достижения. Хабиб же ни в чём подобном уличён не был, и по его милости пострадали лишь сопернике на арене. Так что последний критерий отдадим ему.



Неужели, ничья?