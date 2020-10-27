Хабиба наконец-то признали лучшим бойцом в мире! Не поздно ли?
Российский чемпион может лишиться этого звания после первого же боя Джона Джонса.
Российский чемпион может лишиться этого звания после первого же боя Джона Джонса.
Россиянин Хабиб Нурмагомедов объявлен лучшим бойцом UFC вне весовых категорий, сместив с вершины американца Джона Джонса. Хабиб пришёл к этому, доминантно победив в минувшую субботу Джастина Гэтжи в главном бою события UFC 254, защитив тем самым свой титул чемпиона организации в лёгком весе и сохранив ноль в графе поражений своего послужного списка.
Вообще, звания, присуждаемые по
Сам термин происходит из бокса и связан с именем легендарного Шугар Рэя Робинсона. Так его нарекли спортивные корреспонденты, признав за чемпионом в полусреднем и среднем весах звание лучшего боксёра планеты, несмотря на наличие обладателей поясов в других категориях. Из бокса термин перешёл в стремительно набирающие обороты «бои без правил» — ММА. Несмотря на его достаточную спорность, а может быть и благодаря ей, звание пользуется популярностью среди болельщиков и оказывает определённое влияние на сам спорт.
Предстоящая «смена караула» будет 10-й, с тех пор, как лидирующая промоутерская организация стала публиковать этот рейтинг в 2013 году. Дагестанский боец станет лишь шестым обладателем звания — и первым россиянином, удостоенным его. Многие весомые медийные организации уже провозгласили Хабиба лучшим, однако лишь сегодня это будет сделано официально непосредственно организатором боёв.
Споры о справедливости такого решения начались с того момента, как президент промоушена Дана Уайт заявил о награждении им Хабиба. Масла в огонь подлил действующий на тот момент обладатель сего звания. Сперва, после победы Хабиба, Джонс весьма трогательно поздравил его с победой и сказал, что уступает звание лучшего Хабибу до своей первой победы в тяжеловесном дивизионе. Но очень быстро он дал обратный ход и развязал ожесточённую перепалку в социальных сетях, перевесив по активности в «Твиттере» даже Дональда Трампа. Впрочем, такая резкая смена позиций может озадачить лишь тех, кто незнаком с персоной Джонса и не следил за его высказываниями на протяжении карьеры.
По части самовлюблённости с ним может поспорить не каждая оперная дива. Себя, любимого, Костяной никогда не уставал хвалить. Даже неофициальная передача титула — из этой же песни. Мол, пожаловал мантию со своего царского плеча, из милости — пусть пока поносит, мне не жалко. Но тот факт, что это готова сделать организация, такого самопромоутера, как Джонс, не может устраивать по определению.
Начнём с самого неоспоримого. Здесь бойцы во многом схожи. 33-летний Джонс имеет в послужном списке 28 боёв, из которых выиграл 26, проиграл 1, а ещё один бой был признан несостоявшимся. 32-летний россиянин заходил в клетку 29 раз — и каждый раз выходил оттуда победителем. Костяной одержал 10 побед нокаутом, 6-сабмишеном и 10-по решению судей, а поражение получил по дисквалификации. Орёл нокаутировал оппонентов 8 раз, добивался сдачи -11, а в 10 случаях получал победу от судей. Оба выступают в смешанных единоборствах с 2008 года.
Казалось бы, почти зеркальное сходство, а безупречная репутация Хабиба, пожалуй, даже даёт ему преимущество. Но тут следует помнить о паре весьма важных факторов (один из которых усиленно педалируется Джонсом). Из 28 боёв Костяного за карьеру 22 он провёл под эгидой UFC. На счету Орла 13 выступлений в октагоне. При всём уважении, промоушены России и постсоветского пространства и UFC — это, как говорится, две большие разницы.
15 в общем зачёте, и 14 по официальной статистике (один из боёв был признан несостоявшимся) — здесь он уступает только Рэнди Кутюру и Жоржу
Но эти факторы основательно перечёркиваются тем фактом, что Хабиб, несмотря на объявление об уходе, является обладателем чемпионского пояса. Джонс же сложил с себя чемпионские полномочия пару месяцев назад, решив искать новых лавров в тяжеловесном дивизионе. Что из этого выйдет, пока неизвестно. На этом основании первый раунд приходится объявить ничейным.
Здесь тоже наблюдается некоторое сходство, о чём свидетельствует статистика побед. Оба являются базовыми борцами, успешно применяющими ударную технику.
Но есть очень существенные различия. Нурмагомедов в первую очередь борец, причём ярко доминирующий. Его ударная техника — лишь вспомогательный компонент, призванный обеспечить ему необходимые условия для перевода боя в партер и достижения победы. Пришедший в ММА из боевого самбо, он обладает технически не очень совершенной, но сильной и весомой техникой ударов руками и небольшим набором киков (только самое необходимое —
Джонс же является подлинным кошмаром для всех соперников в плане подготовки к нему. Возможно, чисто по технике он на данный момент самое яркое воплощение духа смешанных единоборств.
Уверен, он со временем войдёт во все учебники как образец. Его арсенал киков не имеет равных. В корпус и голову он бьёт фронтальными киками, по ногам — боковыми. Его «косой кик» по коленям оппонентов, высмотренный им у Брюса Ли, несмотря на свою неоднозначность, является сильным и опасным оружием. А если брать тайский бокс как одно из базовых боевых искусств ММА, то Джонс действует коленями и локтями так разяще, что впору отправлять его в Бангкок, на легендарную арену Лумпхини. Второй раунд — за Джонсом.
Мало обладать отменной техникой, важно также то, как можешь её применять и какие дивиденды она тебе приносит. Сразу скажу, этот раунд Хабиб выигрывает буквально в одну калитку. Да, Джонс участвовал в гораздо большем количестве важных боёв на высшем уровне. И во многом
Два последних боя Джонса особенно показательны. Сперва он победил Тиагу Сантоса по раздельному решению, впервые за карьеру уступив противнику судейскую карточку. А вот его победа по единогласному решению над Домиником Рейесом практически единогласно считается более чем сомнительной, хотя он и выравнял бой после мощного первоначального напора со стороны претендента.
Как показал первый раунд, здесь Джонс лидирует по определению. Да, Хабиб победил весьма качественных и опасных бойцов и сделал это с пугающей уверенностью. Но сам факт его участия в меньшем, чем Джонс, количестве боёв на высшем уровне работает против него. Конечно, на горе своим хейтерам он вчистую вынес всех претендентов на свой титул, а ранее — довольно стоящих соперников. Но пятикратная (!) отмена боёв против Фергюсона сильно вредит его наследию.
Когда Джон Джонс начал выступать в UFC, прошло около года после того, как знаковый боец Чак Лидделл сложил свои полномочия и полутяжёлый дивизион был одним из самых хаотичных и непредсказуемых. Один боец сменял другого, и практически никому не удавалось удержать пояс больше года. Грозный Рэмпейдж Джексон, парадоксальный Форрест Гриффин, крепкий Рашад Эванс, неуловимый (на тот момент) Лиото Мачида, опасный Сёгун Руа — такова чехарда обладателей пояса после Лидделла. Но Джонс, отобрав пояс у Сёгуна, затем защитил его против практически всей этой когорты (кроме ушедшего из спорта Гриффина) — и затем список его оппонентов смело можно назвать «Кто есть кто?». Конечно, у него бывали и проблемы, и спорные моменты, но лишал его титулов только один человек. И это — …
… сам Джонс.
При общем равенстве других показателей, важно задать вопрос — достойным ли человеком является атлет? Как он себя держит вне боевой арены? Как представляет свой спорт и свою страну?
Ярые фанаты Нурмагомедова могут сколько угодно превозносить своего кумира и его, якобы, безупречное поведение, но их солнце не без пятен. В последнее время всплыли факты не очень красивого поведения Орла, в дополнение к уже известным. Издевательство над униженными им же людьми, нападение на одного с бандой своих друзей, дебош после боя с Макгрегором…
Но Джонс… По сравнению с ним Хабиб не Орёл, а чистый ангел. Костяной явно живёт в центре собственной вселенной и делает, что его левая пятка пожелает. Своё единственное поражение он получил по дисквалификации, за использование запрещённых приёмов. Количество наркотиков и допинга, на котором его только ловили, уместится как минимум в фармакологический том. Свои пояса он терял исключительно по своей вине, являясь эдаким Долоховым сообщества ММА — его разжалуют, сорвут погоны, а он раз за разом вновь выслужится.
Но не имей он
Неужели, ничья?
Леонид Порошин