Текущие события
Футбол. Еврокубки
27.10
Атлетико
Зальцбург
32
Футбол. Еврокубки
27.10
Боруссия М
Реал
22
Футбол. Еврокубки
27.10
Порту
Олимпиакос П
20
Футбол. Еврокубки
27.10
Марсель
Манчестер Сити
03
Футбол. Еврокубки
27.10
Ливерпуль
Мидтьюлланн
20
Футбол. Еврокубки
27.10
Аталанта
Аякс
22
Футбол. Еврокубки
27.10
Локомотив
Бавария
12
Футбол. Еврокубки
27.10
Шахтер Д
Интер
00
Хоккей. КХЛ
27.10
Спартак
Северсталь
34
Хоккей. КХЛ
27.10
Ак Барс
Нефтехимик
32
Все события
Фоторепортажи
14Самые яркие эль-класико за последние 10 лет
10«Краснодар» сыграл вничью в первом матче Лиги чемпионов
00:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джонс назвал ерундой первое место Нурмагомедова в сводном рейтинге UFC

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Американский боец Джон Джонс назвал ерундой первое место россиянина Хабиба Нурмагомедова в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий.

Наверх
28
фотографий
28
фотографий
28
фотографий

Нурмагомедов в субботу победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после поединка 32-летний россиянин, занимавший второе место в сводном рейтинге, заявил, что провел последний бой в UFC, и попросил руководство организации поставить его на первую строчку. Занимавший первое место Джонс раскритиковал слова Нурмагомедова, отметив, что таким образом принижается ценность его тяжелой работы. Во вторник UFC объявил, что россиянин возглавил рейтинг, а Джонс опустился на второе место.

«Этот первый номер полная ерунда», — написал Джонс в своем аккаунте в Twitter.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Победил единогласным решением вышедшего в последнюю минуту на замену Эла Яквинту и стал чемпионом. Конор Макгрегор — единственный из его соперников, которого на самом деле знала широкая публика», — добавил Джонс.

Во время загрузки произошла ошибка.

Победа над Гэтжи стала для Нурмагомедова 29-й в 29 боях. На счету 33-летнего Джонса 26 побед при одном поражении. Результат еще одного боя, в котором американец взял верх, был аннулирован из-за положительного допинг-теста.

Читайте также
 Самая горячая красотка ММА опубликовала соблазнительное фото в душе
Она завоевала пять золотых медалей из пяти возможных и умерла в 20 лет
В шаге от чуда: «Локо» упустил ничью в игре ЛЧ с «Баварией»
«Зенит» сыграет в Дортмунде с «Боруссией» во втором туре ЛЧ
«Реал» ушел от поражения в матче с гладбахской «Боруссией»
Сломлен, но не побежден: «Краснодар» примет «Челси» в ЛЧ
Бартомеу заявил, что «Барселона» согласна играть в «суперлиге»
«Аталанта» без Алексея Миранчука сыграла вничью с «Аяксом» в ЛЧ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь