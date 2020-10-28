Джонс назвал ерундой первое место Нурмагомедова в сводном рейтинге UFC

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Нурмагомедов в субботу победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после поединка 32-летний россиянин, занимавший второе место в сводном рейтинге, заявил, что провел последний бой в UFC, и попросил руководство организации поставить его на первую строчку. Занимавший первое место Джонс раскритиковал слова Нурмагомедова, отметив, что таким образом принижается ценность его тяжелой работы. Во вторник UFC объявил, что россиянин возглавил рейтинг, а Джонс опустился на второе место.

«Этот первый номер полная ерунда», — написал Джонс в своем аккаунте в Twitter.

«Победил единогласным решением вышедшего в последнюю минуту на замену Эла Яквинту и стал чемпионом. Конор Макгрегор — единственный из его соперников, которого на самом деле знала широкая публика», — добавил Джонс.