Текущие события
Футбол. Первый дивизион
17:30
Иртыш
Велес
Футбол. Первый дивизион
17:30
Волгарь
Факел
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Алания
Акрон
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Автомобилист
Локомотив
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Металлург Мг
Сибирь
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Салават Юлаев
Амур
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Трактор
Торпедо НН
10
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Текстильщик
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Нижний Новгород
Оренбург
00
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чертаново
Чайка
Футбол. Первый дивизион
18:00
Динамо Бр
Балтика
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Крылья Советов
Шинник
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Куньлунь
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Енисей
11
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
СКА-Хабаровск
12
Футбол. Еврокубки
20:55
Краснодар
Челси
Футбол. Еврокубки
20:55
Истанбул Башакшехир
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия Д
Зенит
Футбол. Еврокубки
23:00
Севилья
Ренн
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Лацио
Футбол. Еврокубки
23:00
Ювентус
Барселона
Футбол. Еврокубки
23:00
Ференцварош
Динамо К
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
РБ Лейпциг
Все события
Фоторепортажи
10Щербакова победила на Кубке России по фигурному катанию
10Ничья ЦСКА с «Вольфсбергом»
14:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фергюсон обвинил Нурмагомедова в трусости

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон заявил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов избегал боя с ним.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

«Не удивлен, что Хабиб завершил карьеру. Его агент Али Абдель-Азиз сделал свою работу. Он спас Хабиба от очень опасного оппонента. Хабиб избегал меня. Бойцы из России избегают меня любыми способами. Просто поразительно. Я сделал свою работу, а он сбежал», — сказал Фергюсон в эфире Submission Radio.

Напомним, бой Фергюсона и Нурмагомедова срывался пять раз. 24 октября россиянин победил американца Джастина Гэтжи и объявил о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет.

 Самая горячая красотка ММА опубликовала соблазнительное фото в душе
Она завоевала пять золотых медалей из пяти возможных и умерла в 20 лет
Фанаты «Локо» помогали «Баварии». 70 минут они болели за Семина
«Зенит» готов платить Почеттино около 10 млн евро в год
Лига чемпионов: «Шахтер» остановил Конте, Каземиру спас «Реал»
Евгений Трефилов госпитализирован с коронавирусом
Гончаренко жестко наехал на судей из-за Карпова. Огонь перед ЛЕ
Забудьте про Месси. В «Барсе» подрастает новая звезда (видео)
Нидерланды догоняют Россию в таблице коэффициентов УЕФА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь