Фергюсон обвинил Нурмагомедова в трусости

«Не удивлен, что Хабиб завершил карьеру. Его агент Али Абдель-Азиз сделал свою работу. Он спас Хабиба от очень опасного оппонента. Хабиб избегал меня. Бойцы из России избегают меня любыми способами. Просто поразительно. Я сделал свою работу, а он сбежал», — сказал Фергюсон в эфире Submission Radio.