Фергюсон обвинил Нурмагомедова в трусости
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон заявил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов избегал боя с ним.
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон заявил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов избегал боя с ним.
«Не удивлен, что Хабиб завершил карьеру. Его агент Али
Напомним, бой Фергюсона и Нурмагомедова срывался пять раз. 24 октября россиянин победил американца Джастина Гэтжи и объявил о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет.