Самый презираемый боец UFC обесценил победы Нурмагомедова

Ковингтон посчитал, что Нурмагомедов дрался не в своей весовой категории. «Хабиб хочет бить только карликов. Ты побил кучу малышей, целое сборище лилипутов. Но ты никогда не будешь драться в полусреднем весе, ведь тут у тебя нет ни шанса сохранить свой непобежденный рекорд», — заявил американец, которого соотечественник Джастин Гейджи назвал самым презираемым бойцом UFC.