Бывший чемпион UFC объяснил отказ драться с Новым Хабибом

36-летний Вайдман, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), отметил, что ему пришлось отказаться от поединка с Новым Хабибом из-за страха усугубить травму. У спортсмена повреждено ребро. При этом бывший чемпион UFC рассчитывает встретиться с Чимаевым в октагоне в следующем году.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1c246a6e1fc09cdc95fb" data-vnd="1c246a6e1fc09cdc95fb" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1c246a6e1fc09cdc95fb" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Готов драться уже в январе. Хотелось бы именно с этим парнем. Из-за того, что его якобы все боятся», — добавил он.

Поединок между Чимаевым и британцем Леоном Эдвардсом возглавит турнир UFC 19 декабря. Организация длительное время не могла подобрать соперника для шведа. По словам менеджера Чимаева Али Абдель-Азиза многие известные бойцы отказывались даже обсуждать возможный поединок.