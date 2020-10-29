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19:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший чемпион UFC объяснил отказ драться с Новым Хабибом

Американский боец смешанного стиля (MMA) Крис Вайдман объяснил свой отказ от поединка с шведским спортсменом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Интервью с американцем опубликовано на YouTube-канале Submission Radio.

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Источник: Reuters

36-летний Вайдман, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), отметил, что ему пришлось отказаться от поединка с Новым Хабибом из-за страха усугубить травму. У спортсмена повреждено ребро. При этом бывший чемпион UFC рассчитывает встретиться с Чимаевым в октагоне в следующем году.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Готов драться уже в январе. Хотелось бы именно с этим парнем. Из-за того, что его якобы все боятся», — добавил он.

Поединок между Чимаевым и британцем Леоном Эдвардсом возглавит турнир UFC 19 декабря. Организация длительное время не могла подобрать соперника для шведа. По словам менеджера Чимаева Али Абдель-Азиза многие известные бойцы отказывались даже обсуждать возможный поединок.

Чимаев одержал три победы в UFC за 66 дней. На его счету девять побед в девяти поединках в MMA.

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