Нурмагомедов попал в ролик известных пранкеров
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов попал в ролик известных пранкеров NELKboys. Видео доступно в
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов попал в ролик известных пранкеров NELKboys. Видео доступно в
Ролик был снят в
У Нурмагомедова взяли шуточное интервью. Один из героев выпуска спросил чемпиона UFC совета. Молодой человек признался, что хочет освоить единоборства после того, как узнал, что его девушка изменила ему с американским бойцом Хорхе Масвидалем.
«Сколько тебе лет? 26? Слишком поздно. Тебе надо собаку завести. С собакой у тебя будет шанс против Хорхе», — посоветовал ему Нурмагомедов.
24 октября Нурмагомедов победил Гейджи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После боя россиянин заявил о своем решении завершить карьеру.