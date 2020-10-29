Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Рома
ЦСКА Сф
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
ЧФР
Янг Бойз
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Арсенал
Дандолк
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Мольде
Рапид В
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Славия Пр
Байер
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Ницца
Хапоэль Беэр-Шева
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Бенфика
Стандард Л
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Рейнджерс
Лех
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Омония
ПСВ
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Гранада
ПАОК
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Реал Сосьедад
Наполи
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
АЗ
Риека
10
Футбол. Еврокубки
20:55
ЦСКА
Динамо З
00
Футбол. Еврокубки
20:55
Фейеноорд
Вольфсбергер
14
Футбол. Еврокубки
20:55
АЕК
Лестер
12
Футбол. Еврокубки
20:55
Заря Лг
Брага
12
Футбол. Еврокубки
20:55
Милан
Спарта П
30
Футбол. Еврокубки
20:55
Лилль
Селтик
22
Футбол. Еврокубки
20:55
Карабах
Вильярреал
13
Футбол. Еврокубки
20:55
Сивасспор
Маккаби Тель-Авив
12
Футбол. Еврокубки
20:55
ЛАСК
Лудогорец
43
Футбол. Еврокубки
20:55
Антверпен
Тоттенхэм Хотспур
10
Футбол. Еврокубки
20:55
Гент
Хоффенхайм
14
Футбол. Еврокубки
20:55
Црвена Звезда
Слован Л
51
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
ЦСКА
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» сыграл вничью с клубом «Ред Булл Зальцбург» в ЛЧ
27Лучшие кадры карьеры Хабиба Нурмагомедова
23:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Нурмагомедов попал в ролик известных пранкеров

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов попал в ролик известных пранкеров NELKboys. Видео доступно в YouTube-канале коллектива.

Наверх
28
фотографий
28
фотографий
28
фотографий

Ролик был снят в Абу-Даби и за сутки набрал больше трех миллионов просмотров. Блогеры из NELK пообщались не только с 32-летним россиянином, но и с его соперником по Абсолютному бойцовскому чемпионату (UFC) Джастином Гейджи.

Во время загрузки произошла ошибка.

У Нурмагомедова взяли шуточное интервью. Один из героев выпуска спросил чемпиона UFC совета. Молодой человек признался, что хочет освоить единоборства после того, как узнал, что его девушка изменила ему с американским бойцом Хорхе Масвидалем.

«Сколько тебе лет? 26? Слишком поздно. Тебе надо собаку завести. С собакой у тебя будет шанс против Хорхе», — посоветовал ему Нурмагомедов.

24 октября Нурмагомедов победил Гейджи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После боя россиянин заявил о своем решении завершить карьеру.

Читайте также
 «Самая сексуальная спортсменка» попозировала в обтягивающих шортах
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
Влашич простил земляков. ЦСКА снова теряет очки в Европе
Российский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Вене
ЦСКА «нарисовал» крутой гол в овертайме. Знарок проиграл в дерби
Экс-чемпион UFC объяснил отказ драться с Новым Хабибом
Бывший боец UFC из России проведет поединок по правилам бокса
КДК РФС отменил красную карточку футболиста «Ростова»
На что обратить внимание при покупке товаров на AliExpress
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь