Нурмагомедов попал в ролик известных пранкеров

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Ролик был снят в Абу-Даби и за сутки набрал больше трех миллионов просмотров. Блогеры из NELK пообщались не только с 32-летним россиянином, но и с его соперником по Абсолютному бойцовскому чемпионату (UFC) Джастином Гейджи.

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У Нурмагомедова взяли шуточное интервью. Один из героев выпуска спросил чемпиона UFC совета. Молодой человек признался, что хочет освоить единоборства после того, как узнал, что его девушка изменила ему с американским бойцом Хорхе Масвидалем.

«Сколько тебе лет? 26? Слишком поздно. Тебе надо собаку завести. С собакой у тебя будет шанс против Хорхе», — посоветовал ему Нурмагомедов.