Бой Хабиб — Гейджи в UFC стал пятым по продажам PPV в 2020 году

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Поединок между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гейджи стал пятым в рейтинге платных трансляций (PPV) промоушена в 2020 году.

Согласно отчету Sports Business Journal, UFC продал на этот поединок 675 тысяч трансляций, из которых 500 тысяч в США и 175 тысяч в остальном мире.

Возглавил рейтинг бой Камару Усмана и Хорхе Масвидаля на турнире UFC 251. Тогда было продано 1,3 млн PPV. На втором месте бой Конора Макгрегора и Дональда Серроне на UFC 246 — 1 млн PPV. Третье и четвертое место делят бои Исраэль Адесанья — Пауло Коста (UFC253) и Джастин Гейджи — Тони Фергюсон (UFC249). Оба поединка собрали по 700 тысяч PPV.

Напомним, Хабиб победил Гейджи во втором раунде удушающим приемом и в третий раз защитил титул чемпиона в легком весе. После поединка с Гейджи Хабиб объявил о завершении карьеры. 27 октября Хабиб поднялся на первую строчку рейтинга бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

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