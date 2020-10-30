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15:06 (мск), источник: РБК

Нурмагомедов раскритиковал Макрона фразой «Аллах скор в расчете»

К своему посту в Instagram чемпион UFC в легком весе прикрепил фотографию Макрона с отпечатком ботинка на лице.

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28
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Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов обвинил президента Франции Эмманюэля Макрона в оскорблении чувств верующих мусульман во всем мире. Об этом чемпион UFC в легком весе написал в Instagram.

«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчете, и вы это увидите», — написал Нурмагомедов.

Ранее Макрон квалифицировал убийство преподавателя Самюэля Пати 18-летним выходцем из Чечни Абдулаком Анзоровым как «исламистский террористический акт».

Мотивом для убийства, совершенного в середине октября, стало то, что Пати во время одного из занятий продемонстрировал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. При этом учитель попросил верующих, а также всех желающих выйти из класса на время демонстрации карикатур.

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По словам Нурмагомедова, мусульмане любят пророка Мухаммеда больше своих отцов и матерей. «Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными», — сказал он.

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