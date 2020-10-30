Нурмагомедов раскритиковал Макрона фразой «Аллах скор в расчете»
К своему посту в Instagram чемпион UFC в легком весе прикрепил фотографию Макрона с отпечатком ботинка на лице.
К своему посту в Instagram чемпион UFC в легком весе прикрепил фотографию Макрона с отпечатком ботинка на лице.
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов обвинил президента Франции Эмманюэля Макрона в оскорблении чувств верующих мусульман во всем мире. Об этом чемпион UFC в легком весе написал в Instagram.
«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчете, и вы это увидите», — написал Нурмагомедов.
Мотивом для убийства, совершенного в середине октября, стало то, что Пати во время одного из занятий продемонстрировал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. При этом учитель попросил верующих, а также всех желающих выйти из класса на время демонстрации карикатур.
По словам Нурмагомедова, мусульмане любят пророка Мухаммеда больше своих отцов и матерей. «Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными», — сказал он.