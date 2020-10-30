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18:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Уткин: С сегодняшнего дня больше не буду болеть за Хабиба

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Спортивный журналист Василий Уткин сообщил подписчикам в Twitter, что больше не будет болеть за чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

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Источник: Спорт РИА Новости

Спортивный блогер также назвал непобедимого спортсмена великим бойцом.

Нурмагомедов в субботу победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после поединка 32-летний россиянин, занимавший второе место в сводном рейтинге, заявил, что провел последний бой в UFC, и попросил руководство организации поставить его на первую строчку.

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