Уткин: С сегодняшнего дня больше не буду болеть за Хабиба

Нурмагомедов в субботу победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после поединка 32-летний россиянин, занимавший второе место в сводном рейтинге, заявил, что провел последний бой в UFC, и попросил руководство организации поставить его на первую строчку.