Боец MMA нокаутировал соперника «пугающим» ударом ногой в голову
Американский боец смешанного стиля Пэрис Артис нокаутировал соперника Райана Риско на турнире Cage Fury Fighting Championship (CFFC). Видео опубликовано в
Американский боец смешанного стиля Пэрис Артис нокаутировал соперника Райана Риско на турнире Cage Fury Fighting Championship (CFFC). Видео опубликовано в
Артис завершил схватку в первом раунде, отправив соперника в нокаут ударом ногой в голову. На портале MMA Junkie этот удар назвали «пугающим». Американец добился четвертой победы подряд. В карьере Артиса еще не было поражений.
11 октября Хоакин Бакли одержал победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его удар посчитали самым невероятным в истории промоушена.