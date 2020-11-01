UFC подтвердил проведение боя Махачев — дос Аньос 14 ноября

Ранее ТАСС в команде Махачева сообщили, что поединок планируется провести 14 ноября в США. Изначально бой должен был пройти 24 октября на турнире UFC 254, но был отменен из-за выявленного у бразильца коронавируса. Поединок в легком весе возглавит турнир в Лас-Вегасе.