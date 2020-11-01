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08:59 (мск), источник: ТАСС

UFC подтвердил проведение боя Махачев — дос Аньос 14 ноября

ТАСС, 1 ноября. Поединок между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Рафаэлем дос Аньосом пройдет на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 14 ноября в Лас-Вегасе. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее ТАСС в команде Махачева сообщили, что поединок планируется провести 14 ноября в США. Изначально бой должен был пройти 24 октября на турнире UFC 254, но был отменен из-за выявленного у бразильца коронавируса. Поединок в легком весе возглавит турнир в Лас-Вегасе.

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В послужном списке 29-летнего Махачева 18 побед, 1 поражение. Дос Аньос является бывшим чемпионом UFC в легком весе. Всего на счету 35-летнего бойца 28 побед и 13 поражений.

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