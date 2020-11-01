UFC Fight Night 181. Холл победил Силву техническим нокаутом

В его главном событии встретились легендарный экс-чемпион лиги Андерсон Силва и Юрайя Холл.

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Перед боем состоялось взвешивание, по итогам которого оказалось, что Холл тяжелее соперника. Он показал на весах 84,3 кг, в то время как бразилец — 83,4 кг.

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