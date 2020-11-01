UFC не будет спешить освобождать титул в легком весе после ухода Нурмагомедова
ТАСС, 1 ноября. Россиянин Хабиб Нурмагомедов, объявивший о завершении карьеры,
ТАСС, 1 ноября. Россиянин Хабиб Нурмагомедов, объявивший о завершении карьеры,
24 октября Нурмагомедов на турнире UFC в
Уайт рассказал Окамото, что Нурмагомедов все еще является чемпионом в легком весе, добавив, что разговаривал с ним на этой неделе. Уайт считает, что россиянин вернется в бои, чтобы довести статистику до 30 побед, и отметил, что Нурмагомедову еще предстоит обсудить это со своей матерью. Глава UFC также заявил, что ближайшие поединки в легком весе не будут проводиться за вакантный титул и что организация даст время Нурмагомедову, чтобы определиться со своим будущим.
Всего на счету 32-летнего Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в ММА.