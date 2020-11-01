Дана Уайт: Я не уверен, что Хабиб вернется. Но у меня есть такое чувство

«Хабиб был суперэмоциональным после этого боя, — сказал Уайт в интервью ESPN. — Он сломал палец перед этим поединком. Он принял бой, и после смерти отца Хабиб был суперэмоциональным в этот вечер. Я не говорю, что он на сто процентов вернется, но у меня есть такое чувство».