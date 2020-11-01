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10:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дана Уайт: Я не уверен, что Хабиб вернется. Но у меня есть такое чувство

Президент UFC Дана Уайт считает, что российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру.

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Об уходе из спорта россиянин заявил после победы над Джастином Гэтжи.

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«Хабиб был суперэмоциональным после этого боя, — сказал Уайт в интервью ESPN. — Он сломал палец перед этим поединком. Он принял бой, и после смерти отца Хабиб был суперэмоциональным в этот вечер. Я не говорю, что он на сто процентов вернется, но у меня есть такое чувство».

ТВЦ

32-летний Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков в ММА и во всех одержал победы. После победы в поединке с Гэтжи он заявил, что этот бой стал для него последним. В текущем году скончался его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов.

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