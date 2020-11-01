Макгрегор призвал Силву не завершать карьеру после поражения от Холла на UFC Вегас 12

«Грустно видеть то, что произошло сегодня вечером, но я говорю: нужно продолжать путь! Настоящие бойцы никогда не теряют огонь, так зачем пытаться его вытеснить? Просто нужно потратить время на поиск правильного соперника и продолжать движение. Правильная конкуренция существует, для всех уровней и возрастов. Надо найти его и делать то, что любишь делать! Всегда!» — написал Макгрегор в своём «твиттере».