Дана Уайт: Я допустил большую ошибку, Андерсон Силва больше никогда не должен драться

«Посмотрите на Силву. Когда бой был закончен, он даже не мог стоять, чтобы дать интервью. Ему пришлось сидеть и отвечать на вопросы в таком положении. Я допустил большую ошибку и не должен был позволять ему драться. Он легенда спорта, легенда нашей компании, я сделал что-то, с чем не был согласен. Знал, что я прав, сегодняшний вечер это доказал. Андерсон Силва больше никогда не должен драться», — приводит слова Уайта BJ Penn.