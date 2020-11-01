Дана Уайт: Я допустил большую ошибку, Андерсон Силва больше никогда не должен драться
Президент UFC Дана Уайт поделился мыслями о поражении
Президент UFC Дана Уайт поделился мыслями о поражении
Функционер признал, что, разрешив 45-летнему спортсмену выйти в клетку, он совершил большую ошибку.
«Посмотрите на Силву. Когда бой был закончен, он даже не мог стоять, чтобы дать интервью. Ему пришлось сидеть и отвечать на вопросы в таком положении. Я допустил большую ошибку и не должен был позволять ему драться. Он легенда спорта, легенда нашей компании, я сделал
Напомним, Силва проиграл Холлу техническим нокаутом в четвёртом раунде.