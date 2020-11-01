«Мой рот стал огромным и красным, как у клоуна». В детстве Жорж Сен-Пьер страдал из-за проблем с кожей

Легенда UFC Жорж
«…В школьные годы у меня была привычка постоянно лизать свои губы, — рассказывает чемпион в своих мемуарах. — Не знаю, откуда она взялась. Я жевал и лизал воротник рубашки, а потом постоянно облизывал краешки губ. Я лизал их дома, в классе, на школьном дворе — круглый год. Это было не очень здорово, особенно для парня, у которого и так проблемы с кожей.
В итоге я долизался до того, что вся окружность возле моего рта стала сильно красной, как будто с меня содрали кожу. Я стал похож на сильно гримированного клоуна. Вообще, проблемы с кожей у меня начались с рождения. Мама сказала, что мое лицо обсыпало уже в роддоме. В 8 лет у меня была серьезная операция на почки, последствием которой стал псориаз. У меня повылазили на лице струпья.
Все это плюс огромный красный рот, как у клоуна, сделали меня объектом для насмешек в школе. В те годы я уже занимался карате, меня отдали туда в 7 лет. Однако карате не очень помогало против насмешек. В кино каратисты выигрывают, но в жизни выигрывают хулиганы и задиры. Особенно когда их несколько человек против тебя одного. Помню, как после одного унижения в школе я пожаловался на хулиганов отцу.
Он повел меня за руку домой к хулиганам. Долго разговаривал с их родителями. Призывал извиниться и больше не повторять такие действия. Мало того, что такая тактика не работает и не сработала, я был полностью унижен и раздавлен, стоя рядом с отцом и выслушивал все эти нотации. Поэтому я пообещал себе больше никогда не жаловаться. И в следующий раз мои родители услышали про запугивания в школе уже из моих интервью в качестве чемпиона UFC".
Никита Горшенин