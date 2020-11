«Мой рот стал огромным и красным, как у клоуна». В детстве Жорж Сен-Пьер страдал из-за проблем с кожей

Легенда UFC Жорж Сен-Пьер (26−2) не всегда выглядел, как супермен. В своей книге «The Way of The Fight» канадец вспоминает депрессивные школьные годы, когда вредная привычка и проблемы со здоровьем принесли ему огромные проблемы со внешностью и сделали объектом школьной травли.