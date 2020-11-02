Глава UFC назвал лучшего бойца в истории
Российский боец Хабиб Нурмагомедов является лидером общего рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), но не лучшим бойцом истории, заявил глава организации Дана Уайт.
Российский боец Хабиб Нурмагомедов является лидером общего рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), но не лучшим бойцом истории, заявил глава организации Дана Уайт.
Ранее, 24 октября, Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом и сохранил титул чемпиона UFC в легком весе. После боя россиянин занял первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий, а спортивный телеканал ESPN признал его лучшим бойцом смешанного стиля (MMA) планеты.
«Хабиб является лидером рейтинга. Но я всегда говорил, что Джон Джонс является величайшим бойцом. Хабиб — лидер общего рейтинга UFC, а Джонс — величайший боец в истории», — рассказал Уайт на
Джон Джонс — американский боец, выступающий в полутяжелой весовой категории. Является самым молодым чемпионом в своем весе за всю историю этой организации. Джонс провел восемь успешных защит титула.
30 октября Уайт рассказал, что Хабиб Нурмагомедов, который после последнего поединка объявил о завершении карьеры, может вновь вернуться на ринг ради своего отца.