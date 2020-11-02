Глава UFC назвал лучшего бойца в истории

Ранее, 24 октября, Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом и сохранил титул чемпиона UFC в легком весе. После боя россиянин занял первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий, а спортивный телеканал ESPN признал его лучшим бойцом смешанного стиля (MMA) планеты.

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«Хабиб является лидером рейтинга. Но я всегда говорил, что Джон Джонс является величайшим бойцом. Хабиб — лидер общего рейтинга UFC, а Джонс — величайший боец в истории», — рассказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 181, фрагмент которой опубликован на YouTube-канале MMA Turkey 1 ноября.

Джон Джонс — американский боец, выступающий в полутяжелой весовой категории. Является самым молодым чемпионом в своем весе за всю историю этой организации. Джонс провел восемь успешных защит титула.