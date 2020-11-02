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09:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Макгрегор назвал Нурмагомедова феноменальным бойцом

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор назвал россиянина Хабиба Нурмагомедова феноменальным бойцом. Он написал об этом на своей странице в Twitter.

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«Феноменальный боец. Сейчас он лучший в этом спорте. Однако у меня есть ответ, и они его знают», — написал он.

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Ранее Макгрегор в своем Twitter назвал позором выступление американца Джастина Гейджи в бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, а затем удалил пост.

24 октября Нурмагомедов победил Гейджи на турнире UFC, удержав пояс чемпиона промоушена в легком весе. После поединка он объявил об уходе из спорта. Боец отметил, что теперь ему придется искать себя в новом качестве.

Нурмагомедов занимает первую строчку в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий. На его счету 29 побед в 29 поединках.

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