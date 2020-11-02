Конор Макгрегор назвал Нейта Диаса самым тяжелым соперником в карьере
ТАСС, 2 ноября. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор назвал американца Нейта Диаса самым тяжелым соперником, с которым
ТАСС, 2 ноября. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор назвал американца Нейта Диаса самым тяжелым соперником, с которым
Макгрегор и Диас провели два титульных поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В первом победу удушающим приемом во втором раунде одержал Диас, выйдя на бой на замену травмированному Рафаэлю дос Аньосу. В
На вопрос подписчика в Twitter, кто был самым тяжелым соперником, с которым встречался Макгрегор, ирландец ответил: «Нейт Диас. Зомби с Западного побережья».
7 октября 2018 года Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову удушающим приемом в четвертом раунде в поединке за титул UFC.
Макгрегору 32 года, он был чемпионом UFC в двух весовых категориях. Последний бой ирландец провел в январе 2020 года, победив нокаутом в первом раунде американца Дональда Серроне. Ближайший поединок Макгрегора запланирован на январь 2021 года, он должен провести