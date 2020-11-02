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12:08 (мск), источник: ТАСС

Конор Макгрегор назвал Нейта Диаса самым тяжелым соперником в карьере

ТАСС, 2 ноября. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор назвал американца Нейта Диаса самым тяжелым соперником, с которым когда-либо встречался в карьере. Об этом он написал в Twitter.

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Макгрегор и Диас провели два титульных поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В первом победу удушающим приемом во втором раунде одержал Диас, выйдя на бой на замену травмированному Рафаэлю дос Аньосу. В поединке-реванше решением судей победил Макгрегор.

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На вопрос подписчика в Twitter, кто был самым тяжелым соперником, с которым встречался Макгрегор, ирландец ответил: «Нейт Диас. Зомби с Западного побережья».

7 октября 2018 года Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову удушающим приемом в четвертом раунде в поединке за титул UFC.

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Макгрегору 32 года, он был чемпионом UFC в двух весовых категориях. Последний бой ирландец провел в январе 2020 года, победив нокаутом в первом раунде американца Дональда Серроне. Ближайший поединок Макгрегора запланирован на январь 2021 года, он должен провести бой-реванш с американцем Дастином Порье.

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