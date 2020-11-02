Конор Макгрегор назвал Нейта Диаса самым тяжелым соперником в карьере

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Макгрегор и Диас провели два титульных поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В первом победу удушающим приемом во втором раунде одержал Диас, выйдя на бой на замену травмированному Рафаэлю дос Аньосу. В поединке-реванше решением судей победил Макгрегор.

На вопрос подписчика в Twitter, кто был самым тяжелым соперником, с которым встречался Макгрегор, ирландец ответил: «Нейт Диас. Зомби с Западного побережья».

7 октября 2018 года Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову удушающим приемом в четвертом раунде в поединке за титул UFC.

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