Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Фулхэм
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
22:30
Хоффенхайм
Унион Б
Футбол. Зарубежный
22:45
Верона
Беневенто
Футбол. Зарубежный
23:00
Лидс
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:00
Вильярреал
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
1.11
Валенсия
Хетафе
22
Все события
Фоторепортажи
10«Локомотив» уступил «Баварии» в Лиге чемпионов
8Хабиб победил Гэтжи и завершил карьеру
13:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Нурмагомедов назвал Махачева следующим королём лёгкого веса UFC

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов предсказал, что легковес Ислам Махачев, который входит в его команду, в скором времени станет обладателем соответствующего пояса.

Наверх
28
фотографий
28
фотографий
28
фотографий

«Следующий король лёгкого веса», — написал Нурмагомедов в комментариях под постом в официальном «инстаграме» UFC о следующем бое Махачева.

Во время загрузки произошла ошибка.

14 ноября российский боец сразится с Рафаэлем дос Аньосом, этот поединок возглавит кард турнира в Лас-Вегасе. На счету Ислама 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Нурмагомедов в третий раз защитил титул. В предыдущих двух поединках он досрочно победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона промоушена Дастина Порье.

 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Хабиб с трудом стоял на ногах на взвешивании! Видео
Объявлен состав сборной России на ноябрьские матчи
Бывший чемпион UFC объявил о завершении карьеры
«Классная гонка, но нет»: Квята выгоняют из «Формулы-1»
Тренеры сборной Сербии объявили состав на матч ЛН против России
Глава UFC назвал лучшего бойца в истории
Николич: «Локомотив» постарается отобрать очки у «Атлетико»
Европейский клуб угрожает не выйти на матч в знак протеста
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь