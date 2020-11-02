Бывший чемпион UFC Андерсон Силва объявил о завершении карьеры

«Сегодня особенный день по простой причине — я ухожу из спорта, которому посвятил всю свою жизнь. Вчера также был особенный день, так как я занимался тем, что люблю, и даже не думал, что буду так счастлив, несмотря на проигрыш. Я хочу поблагодарить всех — свою команду, семью, болельщиков и всех тех, кто следил за моими боями. Это было большой честью биться на протяжении стольких лет», — заявил Силва.