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13:21 (мск), источник: ТАСС

Бывший чемпион UFC Андерсон Силва объявил о завершении карьеры

ТАСС, 2 ноября. Бразильский боец смешанного стиля Андерсон Силва принял решение о завершении спортивной карьеры. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

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В воскресенье 45-летний бразилец проиграл в четвертом раунде нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ямайцу Юрае Холлу.

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«Сегодня особенный день по простой причине — я ухожу из спорта, которому посвятил всю свою жизнь. Вчера также был особенный день, так как я занимался тем, что люблю, и даже не думал, что буду так счастлив, несмотря на проигрыш. Я хочу поблагодарить всех — свою команду, семью, болельщиков и всех тех, кто следил за моими боями. Это было большой честью биться на протяжении стольких лет», — заявил Силва.

Силва был чемпионом UFC в среднем весе, на его счету 10 успешных защит титула, а также рекордная серия побед, которая насчитывает 16 боев. Также ему принадлежит рекорд по общему числу времени, в течение которого он был чемпионом организации (2 457 дней). Всего Силва провел в смешанных единоборствах 45 боев, среди которых 34 победы и 11 поражений, еще один поединок был признан не состоявшимся.

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