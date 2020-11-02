Бывший чемпион UFC Андерсон Силва объявил о завершении карьеры
ТАСС, 2 ноября. Бразильский боец смешанного стиля Андерсон Силва принял решение о завершении спортивной карьеры. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.
ТАСС, 2 ноября. Бразильский боец смешанного стиля Андерсон Силва принял решение о завершении спортивной карьеры. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.
В воскресенье 45-летний бразилец проиграл в четвертом раунде нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ямайцу Юрае Холлу.
«Сегодня особенный день по простой причине — я ухожу из спорта, которому посвятил всю свою жизнь. Вчера также был особенный день, так как я занимался тем, что люблю, и даже не думал, что буду так счастлив, несмотря на проигрыш. Я хочу поблагодарить всех — свою команду, семью, болельщиков и всех тех, кто следил за моими боями. Это было большой честью биться на протяжении стольких лет», — заявил Силва.
Силва был чемпионом UFC в среднем весе, на его счету 10 успешных защит титула, а также рекордная серия побед, которая насчитывает 16 боев. Также ему принадлежит рекорд по общему числу времени, в течение которого он был чемпионом организации (2 457 дней). Всего Силва провел в смешанных единоборствах 45 боев, среди которых 34 победы и 11 поражений, еще один поединок был признан не состоявшимся.