AMC Fight Nights Global проведет не менее 10 турниров в 2021 году
МАХАЧКАЛА, 2 ноября. /ТАСС/. Компания AMC Fight Nights Global планирует провести не менее 10 турниров в 2021 году. Об этом ТАСС сообщил президент компании Камил Гаджиев.
МАХАЧКАЛА, 2 ноября. /ТАСС/. Компания AMC Fight Nights Global планирует провести не менее 10 турниров в 2021 году. Об этом ТАСС сообщил президент компании Камил Гаджиев.
Ранее стало известно о покупке Amir Management Company (AMC) организации по проведению боев смешанного стиля (ММА) Fight Nights Global. Сумма сделки составила более 100 млн рублей.
«Планируем не менее 10 турниров в следующем году. Все они пройдут в России», — сказал Гаджиев.