AMC Fight Nights Global проведет не менее 10 турниров в 2021 году

Ранее стало известно о покупке Amir Management Company (AMC) организации по проведению боев смешанного стиля (ММА) Fight Nights Global. Сумма сделки составила более 100 млн рублей.

«Планируем не менее 10 турниров в следующем году. Все они пройдут в России», — сказал Гаджиев.