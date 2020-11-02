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14:14 (мск), источник: ТАСС

AMC Fight Nights Global проведет не менее 10 турниров в 2021 году

МАХАЧКАЛА, 2 ноября. /ТАСС/. Компания AMC Fight Nights Global планирует провести не менее 10 турниров в 2021 году. Об этом ТАСС сообщил президент компании Камил Гаджиев.

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Ранее стало известно о покупке Amir Management Company (AMC) организации по проведению боев смешанного стиля (ММА) Fight Nights Global. Сумма сделки составила более 100 млн рублей.

«Планируем не менее 10 турниров в следующем году. Все они пройдут в России», — сказал Гаджиев.

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