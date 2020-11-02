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15:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший лидер рейтинга UFC с дробовиком устроил погоню за грабителем

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джон Джонс с дробовиком устроил погоню за грабителем. Видео с камер наблюдения он опубликовал в своем Instagram.

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Источник: AP 2020

На ролике видно, как преступник осматривает машину Джонса, которая стоит возле его дома в Альбукерке (штат Нью-Мексико). Грабитель проник в автомобиль, но в этот момент из гаража выбежал вооруженный огнестрельным оружием бывший лидер рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ему повезло, что я достаточно умен, чтобы не застрелить человека, когда он отступает», — написал Джонс. Он призвал грабителя в следущий раз убедиться, что он способен быстро бегать.

28 октября Джонс назвал чушью решение признать россиянина Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом UFC. Он заметил, что единственным известным соперником Нурмагомедова был ирландец Конор Макгрегор.

Джонс — бывший чемпион UFC в полутяжелом весе. За карьеру он победил в 26 поединках по правилам ММА, проиграл в одном, а еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.

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