Боец ММА спас полицейского и пожилую женщину во время теракта в Вене

Раненого полицейского Озен и его друг Реджеп Гюльтикен обнаружили возле метро, они помогли ему добраться до машины скорой помощи. Пожилую женщину они также увидели недалеко от места ЧП. Озен и Гюльтикен отвели ее в безопасное место. При этом Гюльтикен получил ранение.

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Вечером 2 ноября несколько вооруженных человек открыли стрельбу в шести разных частях Вены. Первые выстрелы раздались в 20:00 по местному времени (22:00 мск) у синагоги в центре столицы. Силовикам удалось застрелить одного из нападавших, позднее четверых задержали. МВД Австрии склонно считать произошедшее терактом. Согласно последним данным, число жертв атаки достигло четырех человек.