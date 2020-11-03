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14:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Макгрегор напомнил о своем успехе в UFC и сравнил себя с хирургом

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор опубликовал подборку фрагментов своих поединков в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Соответствующий пост доступен в его Instagram.

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18
фотографий

Ирландец напомнил о своем успехе в промоушене и сравнил себя с хирургом. «Я усыпил больше бойцов, чем хирурги во время операций. Я миллионер и иду за миллиардом. По-настоящему!» — написал боец.

Во время загрузки произошла ошибка.

2 ноября Макгрегор назвал самого сильного соперника в карьере. Ирландец, отвечая на соответствующий вопрос подписчика, заявил, что американец Нейт Диас — зомби Западного побережья.

Макгрегор провел 26 поединков в смешанных единоборствах, выиграл в 22, в четырех — проиграл. Он бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Ирландец трижды объявлял об уходе из спорта, но каждый раз менял решение. Следующим его соперником должен стать американец Дастин Порье.

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