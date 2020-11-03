Назван наиболее устрашающий боец UFC после ухода Нурмагомедова

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«Среди всех, кто входит в топ-10, к нему сложнее всего подготовиться», — заявил боец. Чендлер подчеркнул, что ему нравится непредсказуемость Фергюсона, а также то, как он выматывает соперников во время поединка.

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28 октября сообщалось, что Чендлер может стать новым соперником Джастина Гейджи, который проиграл Нурмагомедову в титульном поединке на UFC 254. Бой может пройти через шесть или восемь недель.

После победы над Гейджи и третьей защиты титула чемпиона легкого дивизиона Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Он стал лидером рейтинга лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории. На счету россиянина 29 побед в 29 поединках в ММА.