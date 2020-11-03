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16:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван наиболее устрашающий боец UFC после ухода Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля (ММА) Майкл Чендлер назвал соотечественника Тони Фергюсона наиболее устрашающим бойцом легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) после ухода россиянина Хабиба Нурмагомедова. Интервью с Чендлером доступно на YouTube-канале MMA Оn Point.

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«Среди всех, кто входит в топ-10, к нему сложнее всего подготовиться», — заявил боец. Чендлер подчеркнул, что ему нравится непредсказуемость Фергюсона, а также то, как он выматывает соперников во время поединка.

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28 октября сообщалось, что Чендлер может стать новым соперником Джастина Гейджи, который проиграл Нурмагомедову в титульном поединке на UFC 254. Бой может пройти через шесть или восемь недель.

После победы над Гейджи и третьей защиты титула чемпиона легкого дивизиона Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Он стал лидером рейтинга лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории. На счету россиянина 29 побед в 29 поединках в ММА.

Бой между Фергюсоном и Нурмагомедовым срывался пять раз. Их поединок должен был возглавить турнир UFC в апреле этого года, однако россиянин снялся из-за пандемии коронавируса. Фергюсон — бывший временный чемпион промоушена в легком весе. На его счету 25 побед и четыре поражения.

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