Макгрегор за время карьеры в UFC в сумме заработал более $15 млн призовых

За первые шесть боев в UFC Макгрегор заработал в сумме чуть более $500 тыс. Еще по $500 тыс. он получил в качестве гонорара за поединки против американца Чеда Мендеса и титульный бой в легком весе с бразильцем Жозе Алду. За первый титульный поединок в полулегком весе против американца Нейта Диаса Макгрегор получил $1 млн, но реванш принес ирландцу в три раза больше — $3 млн. Столько же ирландский боец заработал за защиту чемпионского пояса в легком весе против американца Эдди Альвареса.