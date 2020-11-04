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19:35 (мск), источник: ТАСС

Макгрегор за время карьеры в UFC в сумме заработал более $15 млн призовых

ТАСС, 4 ноября. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор за время выступления в организации заработал более $15 млн без учета бонусов от телевидения и продаж онлайн-трансляций. Об этом сообщает газета The Sun.

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Источник: AP 2020

За первые шесть боев в UFC Макгрегор заработал в сумме чуть более $500 тыс. Еще по $500 тыс. он получил в качестве гонорара за поединки против американца Чеда Мендеса и титульный бой в легком весе с бразильцем Жозе Алду. За первый титульный поединок в полулегком весе против американца Нейта Диаса Макгрегор получил $1 млн, но реванш принес ирландцу в три раза больше — $3 млн. Столько же ирландский боец заработал за защиту чемпионского пояса в легком весе против американца Эдди Альвареса.

За бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым Магрегор также получил $3 млн, несмотря на то, что проиграл удушающим приемом в четвертом раунде. Гонорар за последний поединок, в котором Макгрегор нокаутировал в первом раунде американца Дональда Серроне, составил $5 млн.

Макгрегору 32 года, он является одним из самых известных бойцов в смешанных единоборствах. Следующий поединок ирландца запланирован на январь 2021 года, он должен провести бой-реванш с американцем Дастином Порье.

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