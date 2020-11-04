Роднина выступила против присвоения Нурмагомедову звания Героя России

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Роднина выразила мнение, что данная награда вовсе не должна присуждаться спортсменам. «Ничего героического в действиях Нурмагомедова я не увидела», — подчеркнула парламентарий.

Кроме того, Роднина напомнила, что в последний раз звание присуждалось еще при президенте России Борисе Ельцине. Она имела в виду награждение олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Ларисы Лазутиной.

Ранее 4 ноября с предложением удостоить Нурмагомедова звания Героя России выступил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров.

«Такие ребята, как Хабиб, являются достойным примером для подражания подрастающего поколения, ведь у каждого поколения должны быть свои кумиры!» — заявил он.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), удержав пояс чемпиона промоушена в легком весе. После поединка он объявил об уходе из спорта. Боец отметил, что теперь ему придется искать себя в новом качестве.