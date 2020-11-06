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11:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Боец MMA нокаутировал соперника ударом ногой в голову

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дерек Андерсон одержал победу над бразильцем Киллисом Мотой на турнире Bellator 251. Видео появилось в Instagram промоушена.

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Турнир прошел в американском Анкасвилле. Бой был остановлен во втором раунде после того, как Андерсон ударом ногой в голову отправил соперника в нокаут.

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30-летний американский боец одержал 17-ю победу в смешанных единоборствах при двух поражениях.

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На счету бразильца теперь два поражения и 11 побед.

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