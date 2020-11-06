Боец MMA нокаутировал соперника ударом ногой в голову
Американский боец смешанного стиля (MMA) Дерек Андерсон одержал победу над бразильцем Киллисом Мотой на турнире Bellator 251. Видео появилось в Instagram промоушена.
Американский боец смешанного стиля (MMA) Дерек Андерсон одержал победу над бразильцем Киллисом Мотой на турнире Bellator 251. Видео появилось в Instagram промоушена.
Турнир прошел в американском Анкасвилле. Бой был остановлен во втором раунде после того, как Андерсон ударом ногой в голову отправил соперника в нокаут.
30-летний американский боец одержал 17-ю победу в смешанных единоборствах при двух поражениях.
На счету бразильца теперь два поражения и 11 побед.