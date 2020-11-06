Боец ММА Орловский заявил, что готов провести реванш с Федором Емельяненко

«Будет 47 лет, я уже не буду в UFC, будут хорошие деньги — можно и подраться. Как Майк Тайсон и Рой Джонс. Если будет хорошее предложение, почему нет», — сказал Орловский.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--70ff24592194755c2686" data-vnd="70ff24592194755c2686" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=70ff24592194755c2686" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Собеседник агентства также отметил, что потенциальный бой между Емельяненко и бразильцем Фабрисио Вердумом может стать интересным событием. «Когда Вердум дрался с [Алексеем] Олейником, то выглядел безобразно. Когда дрался с [Александром] Густафссоном, уже выглядел хорошо. Думаю, что для Bellator это может быть хороший бой», — добавил он.