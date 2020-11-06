Боец ММА Орловский заявил, что готов провести реванш с Федором Емельяненко

«Будет 47 лет, я уже не буду в UFC, будут хорошие деньги — можно и подраться. Как Майк Тайсон и Рой Джонс. Если будет хорошее предложение, почему нет», — сказал Орловский.
Собеседник агентства также отметил, что потенциальный бой между Емельяненко и бразильцем Фабрисио Вердумом может стать интересным событием. «Когда Вердум дрался с [Алексеем] Олейником, то выглядел безобразно. Когда дрался с [Александром] Густафссоном, уже выглядел хорошо. Думаю, что для Bellator это может быть хороший бой», — добавил он.
Орловский проиграл Емельяненко нокаутом в первом раунде в 2009 году на турнире Affliction. Всего на счету 41-летнего спортсмена 39 побед и 19 поражений, еще два боя признаны несостоявшимся. В активе 44-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.