«Мое сердце билось один лишний раз». Как московский врач спас Исламу Махачеву карьеру
Об операции боец не рассказал даже маме.
Об операции боец не рассказал даже маме.
В апреле 2016-го Ислам Махачев угодил в неприятную историю с допингом,
Позже Махачеву удалось доказать, что до внесения милдроната в список запрещенных препаратов в январе 2016-го, он употреблял этот препарат для лечения аритмии, и следы мельдония не успели полностью исчезнуть. В этой истории больше всего интересен не ее скандальный окрас с допингом, а медицинские нюансы и прекрасная работа врача, который сделал Исламу непростую операцию и спас карьеру. Об этом боец недавно вспоминал в интервью
«…Я выиграл по комитетовской версии боевое самбо чемпионат России и должен был ехать на чемпионат мира в Японию, прошел со всеми ребятами сбор в Подмосковье, и буквально за неделю меня поставили в курс: «У тебя есть проблемы с сердцем, и мы не можем тебя отправить». Сняли меня с чемпионата мира, я стал больше узнавать о своей проблеме, и мне попался врач очень хороший. Я пошел, с ним посоветовался, он сказал: «Если ты планируешь провести большую карьеру, долго выступать, давай проведем небольшую операцию».
У меня сердце билось как у обычного человека, но в другом месте еще один скачок давало. Лишний раз сердце билось. И просто это место прижиганием убрали, провели маленькую операцию, и больше не было никаких проблем. Врач сказал, что он делал биатлонисту Малышко такую операцию, и он через полгода Олимпиаду выиграл. Сказал, что могу не волноваться. Дома никому ничего не сказал, 3−4 людям только — другу, брату, и поехал в Москву, провел операцию. Потом у меня начались проблемы с мельдонием (допинг-проба в 2016-м — прим. СЭ), меня поймали на нем. А у меня такая пачка лежала, вся история болезни. Звоню брату: «Скинь мне все мои документы, все надо отсканировать и мне отправить».
Он сказал «хорошо, сделаю» и оставил все документы на столе. И мама посмотрела, что это за документы, и всю ночь их изучала. Звонит потом на эмоциях: «Ты че?! Провел такую операцию, и никому ничего не сказал!». Я пытался объяснить, что это мелочь, но родителям не объяснишь. Мельдоний нам выделяли в сборной России по самбо, всем как витаминки выдавали. Кто знает, что такое милдронат, все поймут — это просто аскорбинка для сердца. На тот момент, если бы я не согласился на операцию, думаю, сейчас бы мне это очень сильно помешало. И в UFC я бы проходил обследования, и у меня бы ничего не прокатило бы, просто снимали бы меня с боев.
В олимпийских видах спорта постоянно ездишь на обследования, на УМО (углубленное медобследование), а профессиональных спортсменов, я не знаю, кто их обследует? Например, тех, кто дерется в российских лигах — они просто кровь сдают, гепатит, и все — выходят, дерутся. Никто не знает, что у него с головой, с сердцем, что в организме творится. В UFC нас перед каждым боем проверяют: голову, сердце, слух, зрение, все важные органы. Я могу сейчас провести операцию в любой точке мира, и они мне все оплатят. Наши российские бойцы все лечатся в московской клинике, европейской, самой дорогой. Если мениск стоит в обычных больницах максимум 100 тысяч рублей, а там 10 тысяч долларов выходит. Но, наверное, это стоит того — вся карьера на кону стоит".
14 ноября Ислам Махачев проведет бой против бывшего чемпиона UFC в легком весе Рафаэля Дос Аньоса. Поединок станет главным событием вечера на турнире UFC Vegas 13 в
Илья Андреев