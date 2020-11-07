Хабиб: Бой с Гэтжи был несравним с другими, без отца всё было иначе
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, какие эмоции испытывал в поединке с Джастином Гэтжи.
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, какие эмоции испытывал в поединке с Джастином Гэтжи.
«Бой с Гэтжи был несравним с другими. Этот поединок был другим. Ощущения иные. Эмоции кардинально другие. Без отца всё было иначе», — рассказал Нурмагомедов на видео, фрагмент которого размещён на канале RT Sport MMA в YouTube.
Напомним, поздним вечером 24 октября Хабиб выступил впервые с сентября 2019 года. На турнире UFC 254 в