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09:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Хабиб: Бой с Гэтжи был несравним с другими, без отца всё было иначе

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, какие эмоции испытывал в поединке с Джастином Гэтжи.

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фотографий
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фотографий

«Бой с Гэтжи был несравним с другими. Этот поединок был другим. Ощущения иные. Эмоции кардинально другие. Без отца всё было иначе», — рассказал Нурмагомедов на видео, фрагмент которого размещён на канале RT Sport MMA в YouTube.


Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры
ТВЦ

Напомним, поздним вечером 24 октября Хабиб выступил впервые с сентября 2019 года. На турнире UFC 254 в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов досрочно победил Джастина Гэтжи, справившись с ним уже во втором раунде. После этого боец объявил о завершении карьеры. Хабиб Нурмагомедов покинул спорт в статусе небитого чемпиона. За годы профессиональной карьеры он провёл 29 встреч, победив во всех.

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