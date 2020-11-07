Хабиб: Бой с Гэтжи был несравним с другими, без отца всё было иначе

«Бой с Гэтжи был несравним с другими. Этот поединок был другим. Ощущения иные. Эмоции кардинально другие. Без отца всё было иначе», — рассказал Нурмагомедов на видео, фрагмент которого размещён на канале RT Sport MMA в YouTube .

Напомним, поздним вечером 24 октября Хабиб выступил впервые с сентября 2019 года. На турнире UFC 254 в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов досрочно победил Джастина Гэтжи, справившись с ним уже во втором раунде. После этого боец объявил о завершении карьеры. Хабиб Нурмагомедов покинул спорт в статусе небитого чемпиона. За годы профессиональной карьеры он провёл 29 встреч, победив во всех.