Керефов защитил титул чемпиона ACA
МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российский боец Азамат Керефов победил Курбана Гаджиева и защитил титул чемпиона ACA в наилегчайшем весе.
МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российский боец Азамат Керефов победил Курбана Гаджиева и защитил титул чемпиона ACA в наилегчайшем весе.
Поединок прошел в пятницу в Москве без зрителей и завершился победой Керефова единогласным решением судей.
Также свой дебютный бой в организации провел бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рашид Магомедов, победивший единогласным решением судей белоруса Артема Дамковского.